Inaugurata sabato mattina, presso la rotonda tra via Virgilio e via Emilia Ovest, l’opera d’arte realizzata su incarico del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP dall’artista Erio Carnevali, creata per celebrare la storia e il valore simbolico di uno dei prodotti più iconici del territorio modenese.
L’installazione raffigura l’iconica bottiglia disegnata da Giorgetto Giugiaro nel 1987, unica e distintiva dell’autenticità del prezioso Balsamico, rappresenta un segno distintivo riconosciuto in tutto il mondo come emblema dell’eccellenza modenese e garanzia del prodotto, è infatti l’unica bottiglia che può contenere l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP. L’opera troverà collocazione permanente al centro della rotonda, come segno di identità, orgoglio e appartenenza della comunità locale.
'Ancora una volta coniughiamo l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP all’arte ed alla cultura - afferma l'assessore Paolo Zanca -. Dopo le attività legate alla lirica ed al teatro oggi si inaugura un’opera che è un’espressione artistica della nostra terra, eccellente quando si esprime sia per le forme figurative che quelle gastronomiche. È un’opera d’arte destinata a durare e simboleggia la bottiglia custode del prezioso Tradizionale'.
'Questa opera rappresenta un connubio tra arte e territorio e un gesto di riconoscenza verso Modena e la sua storia - afferma Enrico Corsini, presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP e del Consorzio Le Terre del Balsamico -. È un simbolo che unisce arte e identità produttiva, rinnovando il legame profondo tra l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP e la cultura del nostro territorio. La bottiglia ideata da Giorgetto Giugiaro è un’icona che va oltre il prodotto: è il segno di una comunità che ha saputo trasformare la propria tradizione in eccellenza riconosciuta nel mondo'.
Modena, tra via Virgilio e via Emilia Ovest nasce la rotonda della bottiglia di Balsamico
Zanca: 'Dopo le attività legate alla lirica ed al teatro oggi si inaugura un’opera che è un’espressione artistica della nostra terra'
