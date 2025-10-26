Cittadella Vis Modena piega anche Coriano e si rimette in carreggiata

Il tabellino

Seconda vittoria consecutiva per il Cittadella Vis Modena di Mattia Gori. La squadra modenese ha vinto in trasferta sul campo del Tropical Romagna. Terra romagnola che sorride agli uomini del Cittadella che riportano sotto la Ghirlandina il bottino pieno. La prima mezz’ora della contesa è di assoluto studio, poche occasioni, tanti duelli a centrocampo. Dopo un minuto di recupero, termina a reti bianche la prima frazione di gara. Il secondo tempo inizia sullo stesso canovaccio della prima frazione, la formazione di casa va vicino al gol quando la truppa romagnola colpisce una traversa facendo venire un brivido lungo la schiena degli uomini del Cittadella. Al 12esimo della ripresa dopo un cross dalle fasce laterali, sulla palla arriva Federico Fort che insacca alle spalle di Pollini e porta in vantaggio i suoi. La partita scorre lemme lemme fino alla fine, il Tropical prova a mettere il muso fuori e a recuperare ma la difesa Cittadella tiene bene e resiste alle folate romagnole. Dopo 5 minuti di recupero, l’arbitro porta il dischetto alla bocca ed emette tre volte il suono che pone fine alla contesa: Tropical Coriano - Cittadella Vis Modena 0-1.I ragazzi di Modena torneranno in campo, domenica prossima, in casa con il Crema.TROPICAL CORIANO 0CITTADELLA VIS MODENA 1Tropical Coriano: Pollini, Brisku, Bellavista (32’st Vinci), Pasquini(32’st Scarponi), Anastasi, Cannino, Carnesecchi (20’st Danieli), Enchisi (20’st Franco), Pacchioni, Barbatosta, Omokaro (20’st Moricoli). A disposizione: De Gori, Bartoli, Rossi, Pungelli, Franco. All. ScardoviCittadella Vis Modena: Anino; Fort, Boccaccini, Sabotic; Sardella, Dodaro, Mandelli, Carretti; Sala (30’st Marchetti), Caprioni (35’st Morello), Formato. A disposizione: Celenza, Manzotti, Carrozza, Camara, Morello, Teresi, Calanca, Barozzini. All. GoriArbitro: Zampieri di RovigoAmmoniti: Gori, Brisiku, Barbatosta, Scarponi, AninoReti: 12’st FortNote: 1 minuto di recupero primo tempo, 5 minuti di recupero secondo tempo