Cittadella Vis Modena piega anche Coriano e si rimette in carreggiata

I ragazzi di Modena torneranno in campo, domenica prossima, in casa con il Crema

Seconda vittoria consecutiva per il Cittadella Vis Modena di Mattia Gori. La squadra modenese ha vinto in trasferta sul campo del Tropical Romagna. Terra romagnola che sorride agli uomini del Cittadella che riportano sotto la Ghirlandina il bottino pieno. La prima mezz’ora della contesa è di assoluto studio, poche occasioni, tanti duelli a centrocampo. Dopo un minuto di recupero, termina a reti bianche la prima frazione di gara. Il secondo tempo inizia sullo stesso canovaccio della prima frazione, la formazione di casa va vicino al gol quando la truppa romagnola colpisce una traversa facendo venire un brivido lungo la schiena degli uomini del Cittadella. Al 12esimo della ripresa dopo un cross dalle fasce laterali, sulla palla arriva Federico Fort che insacca alle spalle di Pollini e porta in vantaggio i suoi. La partita scorre lemme lemme fino alla fine, il Tropical prova a mettere il muso fuori e a recuperare ma la difesa Cittadella tiene bene e resiste alle folate romagnole. Dopo 5 minuti di recupero, l’arbitro porta il dischetto alla bocca ed emette tre volte il suono che pone fine alla contesa: Tropical Coriano - Cittadella Vis Modena 0-1.
I ragazzi di Modena torneranno in campo, domenica prossima, in casa con il Crema.

Il tabellino

TROPICAL CORIANO 0
CITTADELLA VIS MODENA 1
Tropical Coriano: Pollini, Brisku, Bellavista (32’st Vinci), Pasquini(32’st Scarponi), Anastasi, Cannino, Carnesecchi (20’st Danieli), Enchisi (20’st Franco), Pacchioni, Barbatosta, Omokaro (20’st Moricoli). A disposizione: De Gori, Bartoli, Rossi, Pungelli, Franco. All. Scardovi
Cittadella Vis Modena: Anino; Fort, Boccaccini, Sabotic; Sardella, Dodaro, Mandelli, Carretti; Sala (30’st Marchetti), Caprioni (35’st Morello), Formato. A disposizione: Celenza, Manzotti, Carrozza, Camara, Morello, Teresi, Calanca, Barozzini. All. Gori
Arbitro: Zampieri di Rovigo
Ammoniti: Gori, Brisiku, Barbatosta, Scarponi, Anino
Reti: 12’st Fort
Note: 1 minuto di recupero primo tempo, 5 minuti di recupero secondo tempo
Il Cittadella Vis Modena ritorna alla vittoria: tre gol alla Trevigliese

Cittadella Vis Modena, ancora una sconfitta: col Pro Sesto finisce 2 a 0

Cittadella Vis Modena, cresce la Scuola Calcio

Cittadella Vis Modena batosta col Progresso, il mister se la prende con l'arbitro

Pesante sconfitta casalinga per il Cittadella Vis Modena: il Progresso sbanca l'Allegretti

Il Cittadella Vis Modena crolla a Sant'Angelo: due reti nell'ultimo quarto d'ora

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria

Europei di Pallavolo: sorteggiate le squadra che saranno a Modena

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Marea giallorossa al Mapei: Sassuolo battuto in casa

Carpi, che batosta contro il Gubbio: sconfitta casalinga per 3 a 0

MotoGp: in Malesia vince Alex Marquez, fuori Bagnaia

