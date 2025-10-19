Il Cittadella Vis Modena ritorna alla vittoria: tre gol alla Trevigliese

Poco prima del decimo della ripresa, ecco il gol del 3-0: bella azione sulla destra, iniziata e conclusa da Carretti che segna la terza rete della squadra che giocava in tenuta blu. Cittadella Vis Modena - Trevigliese 3-0. La squadra ospite prova ad uscire dal guscio quando trova il gol del 3-1 con Principe. La Trevigliese continua a spingere ma la retroguardia del Cittadella difende alla grandissima.
TabellinoCITTADELLA VIS MODENA 3
TREVIGLIESE 1
Cittadella Vis Modena: Anino; Boccaccini, Sabotic, Fort; Carretti (29’st Barozzini), Mandelli (1’st Morello), Dodaro, Sardella (42’st Stopelli); Caprioni, Sala (16’st Carrozza), Formato (42’pt Marchetti). A disposizione: Celenza, Manzotti, Camara, Orlandi. All. Gori
Trevigliese: Illipronti, Gatelli (1’st Cretti), Ruggeri, De Gradi (24’st Villone), Del Carro, Moraschi (10’st Ortelli), Ottini (21’st Brambilla), Caporali, Principe, Ciarmoli, La Torre (1’st Presenti). A disposizione: Maccherini, Eberini,Rubagotti, Vinzioli. All.Tricarico
Arbitro: Farina di Ostia Lido
Ammoniti: Boccaccini, Dodaro, Del Carro, Caporali, Ciarmoli
Reti: 16’pt Formato, 26’pt Sala, 9’st Carretti, 19’st Principe