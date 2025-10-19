Il Cittadella Vis Modena ritorna alla vittoria: tre gol alla Trevigliese

Tabellino

Torna alla vittoria il Cittadella Vis Modena, la formazione allenata da Mattia Gori torna a fare tre punti contro la Trevigliese, il match termina 3-1 in favore della squadra di casa. Dopo una prima fase di studio, scoccato il quarto d’ora, il Cittadella passa in vantaggio con Alberto Formato che, approfittando di un bell’assist di Dodaro, batte il portiere avversario con un bel rasoterra timbrando l’1-0. Il Cittadella è padrone del campo e sfiora la rete del 2-0 con Sardella che arriva in ritardo su un pallone che attraversava l’area piccola. Il secondo gol di marca Cittadella arriva con Federico Sala che fredda Illipronti con un rasoterra alla sua destra. La seconda metà del primo tempo è accademia, la squadra modenese è padrona del campo fino all’intervallo.Poco prima del decimo della ripresa, ecco il gol del 3-0: bella azione sulla destra, iniziata e conclusa da Carretti che segna la terza rete della squadra che giocava in tenuta blu. Cittadella Vis Modena - Trevigliese 3-0. La squadra ospite prova ad uscire dal guscio quando trova il gol del 3-1 con Principe. La Trevigliese continua a spingere ma la retroguardia del Cittadella difende alla grandissima.Su un ribaltamento di fronte, ecco che Caprioni va vicinissimo al gol del 4-1 ma il tentativo sfiora il palo e termina sul fondo.CITTADELLA VIS MODENA 3TREVIGLIESE 1Cittadella Vis Modena: Anino; Boccaccini, Sabotic, Fort; Carretti (29’st Barozzini), Mandelli (1’st Morello), Dodaro, Sardella (42’st Stopelli); Caprioni, Sala (16’st Carrozza), Formato (42’pt Marchetti). A disposizione: Celenza, Manzotti, Camara, Orlandi. All. GoriTrevigliese: Illipronti, Gatelli (1’st Cretti), Ruggeri, De Gradi (24’st Villone), Del Carro, Moraschi (10’st Ortelli), Ottini (21’st Brambilla), Caporali, Principe, Ciarmoli, La Torre (1’st Presenti). A disposizione: Maccherini, Eberini,Rubagotti, Vinzioli. All.TricaricoArbitro: Farina di Ostia LidoAmmoniti: Boccaccini, Dodaro, Del Carro, Caporali, CiarmoliReti: 16’pt Formato, 26’pt Sala, 9’st Carretti, 19’st Principe