MotoGp: Fernandez vince in Australia, Di Giannantonio e Bezzecchi sul podio

MotoGp: Fernandez vince in Australia, Di Giannantonio e Bezzecchi sul podio

Caduta al 23esimo giro per Francesco Bagnaia. Michele Pirro, in pista in sostituzione dell’infortunato Marc Marquez, è 18esimo e ultimo dei piloti classificati

1 minuto di lettura
Raul Fernandez, in sella all’Aprilia griffata Trackhouse, vince il Gran Premio d’Australia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Primo successo in top class per il pilota spagnolo, che precede al traguardo Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), risalito dalla decima posizione con una grande rimonta. Nonostante i due long lap penalty scontati, Marco Bezzecchi (Aprilia) riesce ad agguantare il gradino più basso del podio. Termina quarto Alex Marquez (Ducati Gresini) davanti a Pedro Acosta (Ktm). Luca Marini (Honda) è sesto, mentre Enea Bastianini (Ktm) riemerge dalla 20^ casella chiudendo nono. A punti anche Franco Morbidelli (Ducati VR46), 15°. Caduta al 23esimo giro per Francesco Bagnaia (Ducati). Michele Pirro (Ducati), in pista in sostituzione dell’infortunato Marc Marquez, è 18° e ultimo dei piloti classificati.
Foto Italpress

