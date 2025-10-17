Dilettanti, ecco le coppe delle modenesi
In Eccellenza Cdr Mutina-Fiorenzuola e Nibbiano-Terre di Castelli
COPPA PROMOZIONE. I sedicesimi (26/11 ore 20.30): Castelnuovo-Sanmichelese, Medolla S.F.-Solierese, Atl. Castenaso-La Pieve.
COPPA PRIMA. Sedicesimi (3/12 ore 20.30): United Albinea-Modenese, Polinago-Spilamberto, Nonantola-Guastalla, Cavezzo-San Damaso.
COPPA SECONDA. I quarti (29/10): San Paolo-Zocca, Spezzanese-Levizzano, Piumazzo-Villa d'Oro, Corlo-V.Possidiese.
COPPA TERZA. Ottavi (22/10 ore 20.30): Cimone-Serramazzoni, Eagles V. Ancora-Montefiorino, Union81-AcademyTdC, J.Fiorano-A. Solignano, CastelfrancoManzolino, Sozzigalli-Roveretana, Monari Nasi San Damaso U21-Baracca Beach, Ganaceto-Monari Nasi.
Matteo Pierotti
