Dilettanti, domenica partono Eccellenza e Promozione

Dopo l'assaggio di domenica con la coppa di Eccellenza, domenica partono i campionati di Eccellenza e Promozione, il 7 settembre toccherà alla Serie D mentre il 14 partiranno anche Prima, Seconda e Terza. Ecco il programma delle gare di domenica prossima (ore 17.30).



ECCELLENZA

PROMOZIONE

COPPA SERIE D

Terre di Castelli-Cdr Mutina, Vianese-Campagnola (a Carpineti), Real Formigine-Zola, Fabbrico-Arcetana, Rolo-Agazzanese, Bobbiese-Brescello, Fiorenzuola-Corticella, Nibbiano-Salsomaggiore (Piacenza Bertocchi), Fidentina-Pontenurese.Girone B: La Pieve-Medolla S.Felice, V.Correggio-Maranello, Baiso Secchia-United Carpi, Riese-Sanmichelese, Montombraro-Castelnuovo, Castellarano-Casalgrande, Sammartinese-Sporting Scandiano, Masone-Solierese. Per il girone C la Virtus Castelfranco ospiterà la Dozzese.La sfida Correggese.Cittadella Vis Modena in programma domenica prossima e valido per il primo turno della coppa Italia di Serie D, si giocherà allo stadio Borelli di Correggio. Inizialmente in calendario in terra modenese ne è stato chiesto lo spostamento e approvato dalla Lega Nazionale Dilettanti per i lavori di sistemazione al manto erboso del campo San Damaso di Modena. Per un scherzo del calendario, Correggese-Cittadella ci sarà anche alla prima di campionato, mentre alla seconda la Cittadella ospierà a San Damaso e non al Braglia come lo scorso anno, il Piacenza.