Il Modena di scena a Palermo: è già un test-verità

Per il big match di domani, arriva un internazionale di serie A: arbitra la partita Chiffi di Padova, con il quale il Modena non ha mai vinto

La ripartenza del campionato dopo la sosta per le nazionali vede il Modena impegnato sul campo del Renzo Barbera di Palermo: anche nello scorso campionato la partita si giocò dopo una sosta, anche se fu quella natalizia. La serie B non concede sconti, perché dopo la sosta, il Modena è atteso da 5 partite in 21 giorni (domenica 19, poi 24.10. 28.10, 2.11. 8.11); in questo nuovo tour de force si giocherà infatti il secondo dei cinque turni infrasettimanali previsti; un altro segmento di campionato con impegni ravvicinati che saggerà definitivamente il valore delle rose in campo.
Il Modena disputerà solo due gare in casa delle prossime cinque; si comincia dalla trasferta di Palermo, il primo vero big match del campionato, con una cornice e un ambiente certamente degni di altre categorie.
Il Barbera è un campo storicamente ostico per il canarino, che spesso ci ha lasciato le penne: i gialli hanno giocato a Palermo 27 volte (di cui 25 in campionato), con 14 vittorie del Palermo, 9 pareggi e solo 4 vittorie del Modena; di queste però, due sono state a tavolino (nel 1938, serie B, e nel 2001, supercoppa di serie C), e 1 in Coppa Italia (nel 2014); l’unica
vittoria dei gialli, sul campo, in campionato, risale al 8 novembre 1970, campionato di serie B, finì 1 a 0 con rete di Spelta; l’ultimo precedente a Palermo risale invece al 12 gennaio scorso, era il Modena di Mandelli che venne sconfitto per 2 a 0. Nella gara di oggi ci sono tanti motivi di interesse, dagli ex in campo, Palumbo e Di Mariano, ai due mister, Sottil e Inzaghi, già compagni di squadra; uno di questi riguarda i due bomber Gliozzi e Pohjanpalo; Gliozzi non ha mai battuto in B il Palermo (3 pareggi e 3 sconfitte nei suoi incroci), mentre Pohjanpalo non ha mai perso con il Modena (2 vittorie e 2 pareggi nei suoi 4 incroci), a cui in serie B ha addirittura segnato un poker di reti lo scorso 1 maggio 2023 (Venezia-Modena 5 a 0).
Il Palermo ha giocato in casa 4 volte in questo campionato, conquistando 8 punti frutto di 2 vittorie e 2 pareggi, condite da 4 reti segnate 1 sola subita. Sarà una partita di quelle che si preparano da sole, dove gli stimoli certamente non mancheranno; il Modena, al di là del risultato, è chiamato ad una prestazione consona, degna del suo
ruolo di capolista, a giocare una partita a testa alta, da squadra consapevole delle proprie qualità e dei propri mezzi, senza paure; serviranno grande forza mentale, capacità di tenere il campo e di non subire i condizionamenti, inevitabili, dell’ambiente; il Modena ha tante qualità, e la partita di Palermo potrà certificarle tutte dando alla squadra, al di là del risultato, ulteriore consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie capacità; conterà non solo il risultato, ma anche come sarà ottenuto; giocare una grande partita a prescindere, potrà essere un segnale di svolta per il proseguio del campionato.
Per l’undici iniziale, davanti a Chichizola, sicuri Tonoli, Adorni, e uno tra Nieling e Dellavalle con il primo favorito; a centrocampo, probabile conferma dei cinque con, da destra, Zampano, Sersanti, Gerli, Santoro e Zanimacchia; viste le recenti prestazioni, davanti solo conferme per la coppia Gliozzi, apparso al momento imprescindibile per il gioco di Sottil e per il folletto Di Mariano, sempre più calato nella realtà gialloblù e attesissimo ex di turno.
Per il big match, arriva un internazionale di serie A: arbitra la partita Chiffi di Padova, con il quale il Modena non ha mai vinto; nei sei precedenti ci sono infatti 5 pareggi e 1
sconfitta; il Palermo ha invece 5 incroci con l’arbitro veneto, con 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta.
Appuntamento per il calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo; il Modena avrà al seguito circa 200 appassionati tifosi che come sempre non faranno mancare il loro sostegno al canarino in un Barbera che si annuncia tutto esaurito.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc
