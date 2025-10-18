Il Modena di scena a Palermo: è già un test-verità
Per il big match di domani, arriva un internazionale di serie A: arbitra la partita Chiffi di Padova, con il quale il Modena non ha mai vinto
Il Modena disputerà solo due gare in casa delle prossime cinque; si comincia dalla trasferta di Palermo, il primo vero big match del campionato, con una cornice e un ambiente certamente degni di altre categorie.
Il Barbera è un campo storicamente ostico per il canarino, che spesso ci ha lasciato le penne: i gialli hanno giocato a Palermo 27 volte (di cui 25 in campionato), con 14 vittorie del Palermo, 9 pareggi e solo 4 vittorie del Modena; di queste però, due sono state a tavolino (nel 1938, serie B, e nel 2001, supercoppa di serie C), e 1 in Coppa Italia (nel 2014); l’unica
Il Palermo ha giocato in casa 4 volte in questo campionato, conquistando 8 punti frutto di 2 vittorie e 2 pareggi, condite da 4 reti segnate 1 sola subita. Sarà una partita di quelle che si preparano da sole, dove gli stimoli certamente non mancheranno; il Modena, al di là del risultato, è chiamato ad una prestazione consona, degna del suo
Per l’undici iniziale, davanti a Chichizola, sicuri Tonoli, Adorni, e uno tra Nieling e Dellavalle con il primo favorito; a centrocampo, probabile conferma dei cinque con, da destra, Zampano, Sersanti, Gerli, Santoro e Zanimacchia; viste le recenti prestazioni, davanti solo conferme per la coppia Gliozzi, apparso al momento imprescindibile per il gioco di Sottil e per il folletto Di Mariano, sempre più calato nella realtà gialloblù e attesissimo ex di turno.
Per il big match, arriva un internazionale di serie A: arbitra la partita Chiffi di Padova, con il quale il Modena non ha mai vinto; nei sei precedenti ci sono infatti 5 pareggi e 1
Appuntamento per il calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo; il Modena avrà al seguito circa 200 appassionati tifosi che come sempre non faranno mancare il loro sostegno al canarino in un Barbera che si annuncia tutto esaurito.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc
