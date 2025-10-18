Il Modena di scena a Palermo: è già un test-verità

La ripartenza del campionato dopo la sosta per le nazionali vede il Modena impegnato sul campo del Renzo Barbera di Palermo: anche nello scorso campionato la partita si giocò dopo una sosta, anche se fu quella natalizia. La serie B non concede sconti, perché dopo la sosta, il Modena è atteso da 5 partite in 21 giorni (domenica 19, poi 24.10. 28.10, 2.11. 8.11); in questo nuovo tour de force si giocherà infatti il secondo dei cinque turni infrasettimanali previsti; un altro segmento di campionato con impegni ravvicinati che saggerà definitivamente il valore delle rose in campo.Il Modena disputerà solo due gare in casa delle prossime cinque; si comincia dalla trasferta di Palermo, il primo vero big match del campionato, con una cornice e un ambiente certamente degni di altre categorie.Il Barbera è un campo storicamente ostico per il canarino, che spesso ci ha lasciato le penne: i gialli hanno giocato a Palermo 27 volte (di cui 25 in campionato), con 14 vittorie del Palermo, 9 pareggi e solo 4 vittorie del Modena; di queste però, due sono state a tavolino (nel 1938, serie B, e nel 2001, supercoppa di serie C), e 1 in Coppa Italia (nel 2014); l’unicavittoria dei gialli, sul campo, in campionato, risale al 8 novembre 1970, campionato di serie B, finì 1 a 0 con rete di Spelta; l’ultimo precedente a Palermo risale invece al 12 gennaio scorso, era il Modena di Mandelli che venne sconfitto per 2 a 0. Nella gara di oggi ci sono tanti motivi di interesse, dagli ex in campo, Palumbo e Di Mariano, ai due mister, Sottil e Inzaghi, già compagni di squadra; uno di questi riguarda i due bomber Gliozzi e Pohjanpalo; Gliozzi non ha mai battuto in B il Palermo (3 pareggi e 3 sconfitte nei suoi incroci), mentre Pohjanpalo non ha mai perso con il Modena (2 vittorie e 2 pareggi nei suoi 4 incroci), a cui in serie B ha addirittura segnato un poker di reti lo scorso 1 maggio 2023 (Venezia-Modena 5 a 0).Il Palermo ha giocato in casa 4 volte in questo campionato, conquistando 8 punti frutto di 2 vittorie e 2 pareggi, condite da 4 reti segnate 1 sola subita. Sarà una partita di quelle che si preparano da sole, dove gli stimoli certamente non mancheranno; il Modena, al di là del risultato, è chiamato ad una prestazione consona, degna del suoruolo di capolista, a giocare una partita a testa alta, da squadra consapevole delle proprie qualità e dei propri mezzi, senza paure; serviranno grande forza mentale, capacità di tenere il campo e di non subire i condizionamenti, inevitabili, dell’ambiente; il Modena ha tante qualità, e la partita di Palermo potrà certificarle tutte dando alla squadra, al di là del risultato, ulteriore consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie capacità; conterà non solo il risultato, ma anche come sarà ottenuto; giocare una grande partita a prescindere, potrà essere un segnale di svolta per il proseguio del campionato.Per l’undici iniziale, davanti a Chichizola, sicuri Tonoli, Adorni, e uno tra Nieling e Dellavalle con il primo favorito; a centrocampo, probabile conferma dei cinque con, da destra, Zampano, Sersanti, Gerli, Santoro e Zanimacchia; viste le recenti prestazioni, davanti solo conferme per la coppia Gliozzi, apparso al momento imprescindibile per il gioco di Sottil e per il folletto Di Mariano, sempre più calato nella realtà gialloblù e attesissimo ex di turno.Per il big match, arriva un internazionale di serie A: arbitra la partita Chiffi di Padova, con il quale il Modena non ha mai vinto; nei sei precedenti ci sono infatti 5 pareggi e 1sconfitta; il Palermo ha invece 5 incroci con l’arbitro veneto, con 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta.Appuntamento per il calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo; il Modena avrà al seguito circa 200 appassionati tifosi che come sempre non faranno mancare il loro sostegno al canarino in un Barbera che si annuncia tutto esaurito.