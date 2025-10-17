Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena, a nome di tutti i militari dell’Arma, esprime il più sentito ringraziamento alla cittadinanza per i sinceri gesti di vicinanza dimostrati nei confronti dell’Arma, in occasione del tragico evento che ha visto la perdita di tre Carabinieri in servizio a Castel d’Azzano.
'I diversi omaggi floreali deposti davanti alla Caserma di via Pico della Mirandola e presso i reparti dipendenti (le Compagnie di Sassuolo, Carpi e Pavullo nel Frignano e le Stazioni), accompagnati da parole di affetto e di profonda solidarietà, hanno rappresentato un segno tangibile dell’unità e del legame che unisce la comunità modenese ai suoi Carabinieri - afferma il Comando -. In un momento di grande dolore per tutta la famiglia dell’Arma, la partecipazione e la vicinanza morale ricevute costituiscono motivo di conforto e di orgoglio, rafforzando quel legame profondo e quotidiano con i cittadini che è alla base del nostro servizio'.
Modena, omaggio ai carabinieri caduti in servizio a Castel d'Azzano
'La partecipazione e la vicinanza morale ricevute costituiscono motivo di conforto e di orgoglio'
Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena, a nome di tutti i militari dell’Arma, esprime il più sentito ringraziamento alla cittadinanza per i sinceri gesti di vicinanza dimostrati nei confronti dell’Arma, in occasione del tragico evento che ha visto la perdita di tre Carabinieri in servizio a Castel d’Azzano.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Ciao Comunicazione, dai 158mila euro di affidamento diretto della Regione ai 20mila euro del Comune di Modena
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia
Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli
Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di ModenaArticoli Recenti
Prevenzione osteoporosi: Fondo Gasparini Casari in prima linea
Sulpl: 'Inserire lavoratori della Polizia Locale tra le categorie usuranti'
Attentato a Ranucci, presidio del sindacato dei giornalisti di Modena
Influenza: lo scorso anno in Emilia-Romagna 60 casi gravi e 12 morti, di cui la metà vaccinati e la metà no