Modena, omaggio ai carabinieri caduti in servizio a Castel d'Azzano

Modena, omaggio ai carabinieri caduti in servizio a Castel d'Azzano

'La partecipazione e la vicinanza morale ricevute costituiscono motivo di conforto e di orgoglio'

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena, a nome di tutti i militari dell’Arma, esprime il più sentito ringraziamento alla cittadinanza per i sinceri gesti di vicinanza dimostrati nei confronti dell’Arma, in occasione del tragico evento che ha visto la perdita di tre Carabinieri in servizio a Castel d’Azzano.
'I diversi omaggi floreali deposti davanti alla Caserma di via Pico della Mirandola e presso i reparti dipendenti (le Compagnie di Sassuolo, Carpi e Pavullo nel Frignano e le Stazioni), accompagnati da parole di affetto e di profonda solidarietà, hanno rappresentato un segno tangibile dell’unità e del legame che unisce la comunità modenese ai suoi Carabinieri - afferma il Comando -. In un momento di grande dolore per tutta la famiglia dell’Arma, la partecipazione e la vicinanza morale ricevute costituiscono motivo di conforto e di orgoglio, rafforzando quel legame profondo e quotidiano con i cittadini che è alla base del nostro servizio'.

Solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo l'attentato: centinaia di modenesi al presidio in Piazza Torre

Modena e Spilamberto, tre arresti dei carabinieri per furti nei supermercati

Ciao Comunicazione, dai 158mila euro di affidamento diretto della Regione ai 20mila euro del Comune di Modena

Modena, Ghirlandina: luce e memoria

Servizi di igiene ambientale: sciopero dipendenti Hera e Aimag

Modena, l'assessore Venturelli: 'Ddl Valditara grave passo indietro'

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Sulpl: 'Inserire lavoratori della Polizia Locale tra le categorie usuranti'

Attentato a Ranucci, presidio del sindacato dei giornalisti di Modena

Influenza: lo scorso anno in Emilia-Romagna 60 casi gravi e 12 morti, di cui la metà vaccinati e la metà no