Modena, omaggio ai carabinieri caduti in servizio a Castel d'Azzano

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena, a nome di tutti i militari dell’Arma, esprime il più sentito ringraziamento alla cittadinanza per i sinceri gesti di vicinanza dimostrati nei confronti dell’Arma, in occasione del tragico evento che ha visto la perdita di tre Carabinieri in servizio a Castel d’Azzano.

'I diversi omaggi floreali deposti davanti alla Caserma di via Pico della Mirandola e presso i reparti dipendenti (le Compagnie di Sassuolo, Carpi e Pavullo nel Frignano e le Stazioni), accompagnati da parole di affetto e di profonda solidarietà, hanno rappresentato un segno tangibile dell’unità e del legame che unisce la comunità modenese ai suoi Carabinieri - afferma il Comando -. In un momento di grande dolore per tutta la famiglia dell’Arma, la partecipazione e la vicinanza morale ricevute costituiscono motivo di conforto e di orgoglio, rafforzando quel legame profondo e quotidiano con i cittadini che è alla base del nostro servizio'.

