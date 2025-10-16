Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Coppa Promozione, la Solierese vince ai rigori e passa ai sedicesimi

Non bastano le realizzazioni di Kolaveri, Nappa e Nadiri, perché la Solierese si impone 7-6

La Solierese supera ai rigori lo United Carpi (2-2 al termine dei regolamentari) e accede ai 16esimi della coppa Italia di Promozione. L’avvio è bluceleste: la squadra prende subito campo e crea le prime occasioni con Nappa e Baraldi, tenendo la Solierese costantemente nella propria metà campo. Al 28’ arriva il vantaggio: sul cross di De Marino, pressato da Baraldi e Nappa, il difensore locale Mecorrapaj devia nella propria porta e sblocca la gara. Gli ospiti controllano fino all’intervallo, sfiorando il raddoppio con Giovannini su punizione e con un paio di situazioni in area. Nella ripresa la United rientra in campo con la stessa grinta e trova subito il raddoppio. Al 54’, Nadiri, appena entrato, recupera un pallone prezioso e serve Baraldi, che a tu per tu con il portiere non sbaglia: 0-2 e grande esultanza bluceleste. La Solierese però reagisce immediatamente e, un minuto dopo, Tagliavini accorcia le distanze con un preciso destro sul cross di Berni. Nonostante il gol subito, la United continua a fare gioco e a creare. Nel finale, dopo varie occasioni non sfruttate, arriva la beffa: al 95’, su un corner ribattuto, la palla finisce sui piedi di Vaccari che trova il pari con un diagonale imprendibile. 2-2 e tutto rimandato ai rigori.
Non bastano le realizzazioni di Kolaveri, Nappa e Nadiri, perché la Solierese si impone 7-6. Nonostante la sconfitta, la United esce dal campo con ottime intese di gioco e grande spirito di squadra, che ha dimostrato di poter tenere le competizioni con carattere e qualità.
ALTRI RISULTATI: Castelnuovo-Montombraro 3-2, Medolla S.Felice-Virtus Camposanto 6-0, V.Castelfranco-La Pieve Nonantola 0-4, Sanmichelese-Maranello 4-1.

‍Il tabellino

SOLIERESE-UNITED CARPI 7-6 (Dopo i rigori, 2-2 al 90’)
Reti: 30' aut. Mecorrapaj, 56' Baraldi, 58' Tagliavini, 94' Vaccari
SOLIERESE: Prejmeran, Berni, Mandreoli (59' Vaccari), Boschetti (66' Baroni), Laino (46' Vignocchi), Mecorrapaj, Dapoto, Marani (57' Ligabue), Tagliavini, Bartolomeo, Pagani. A disp.: Tosi, Gianelli, Feninno, Bozzani, D'Ambrosio. All. Greco
UNITED CARPI: Nicolosi, Gianasi, Vezzani, Mebelli, Hardy, Kundome, Giovannini (59' Amura), Pellacani, Baraldi (78' Kolaveri), Nappa, De Marino (46' Nadiri). A disp.: Bordini, Gazzini, Ferrari, Owusu, Paramatti, Malvezzi. All. Gilioli
Arbitro: Casali di Bologna
Note: ammoniti: Tagliavini, Ligabue. Recupero: 1’, 5’.
Matteo Pierotti
