Promozione, la Sanmichelese sbanca Castelnuovo. Tutti i tabellini

I TABELLINI DEL GIRONE BCasalgrande-Solierese 0-2
Reti: 40' pt Vaccari, 15' st Gianelli
CASALGRANDE: Marcantonio, Peterlini (35' st Pezzi), Hoxha, Pacella, Sabbadin, Fornari (20' st Runaj), Mediani, Sekyere (42' st Strozzi), Di Costanzo, Malavasi (38' st Borrelli), Lecce (35' st De Carluccio). A disp.: Moscardini, Palladini, Cannas, Caroli. All.: Dalia
SOLIERESE: Tosi, Laino, Ligabue, Marani (37' st Pagano), Mandreoli, Mecorrapay (19' st Vignocchi), Gianelli, Vaccari, Dapoto, Feninno, Bozzani (32' st Tagliavini). A disp.: Prejmerean, Berni, Bartolomeo, Boschetti, D'Ambrosio.
Arbitro: Festa di Faenza
Note: ammoniti Hoxha, Mediani, Sekyere, Di Costanzo, Marani, FeninnoCastelnuovo-Sanmichelese 1-3
Reti: 33' pt Peddis (S), 43' pt Carbone (C), 6' st Manzini (S), 43' st Casta (S)
CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli (41' st Cantaroni), Fontanesi, Reggiani, Baroni, Manini (29' st Copertino), Bellei Ponzi, Le Guern, Carbone, Bellentani, Ienna (25' st Fugallo). A disp.: Ripesi, Coviello, Cavani, Veneri, Mazzoli, Paltrinieri. All.: Casagrandi.
SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Farina, Vernia, Spezzani (40' pt Tardini), Notari, Manzini (40' st Fontanini), Peddis (15' st Casta). A disp.: Paganelli, Doku, Geti, Rafrafi, Gorzanelli, Teneggi. All.: Azzurro.
Arbitro: Bidzogo di Parma
Note: ammoniti Carbone, Manini, Casagrandi, Bellei Ponzi, Fugallo, Spezzani, SchiumaLa Pieve Nonantola-Montombraro 1-1
Reti: 46' st Hinek R. (M), 51' st Sghedoni (L)
LA PIEVE NONANTOLA: Borghi, Pepe, Monari, Boriani (36' st Migliaccio), Sghedoni, Casarano, Iazzetta (12' st Timperio), Montorsi, Cheli, Cantarello (26' st Cataldo), Gilli (80' Davitti). A disp.: Mbaye, Shanableh, Belfakir, Traversi, Libertino. All.: Barbi
MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G. (28' st Corroppoli S.), Sighinolfi G., Hinek R., Corroppoli D., Bigi, Carnazza (26' st Fiorini), Sighinolfi A., Momodu (47' st Borri), Rizzo (36' st Pappalardo), Zattini (32' st Marra). A disp.: Guerrieri, Magli, Dosi, Fusco. All.: Antonelli
Arbitro: Giardino di Modena
Note: ammoniti Cantarello, Sighinolfi A., PepeMaranello-Masone 0-1 giocata il 04/10
Rete: 68' Bonacini R.
MARANELLO: Khalfaoui, Annovi (75' Saccani), Evangelisti, Orlandi, Tognin (85 Rockson), Seghizzi, Dello Preite (55' Restilli), Fontana, Schiavone, Barani (55' Baafi), Trotta (55' Zagari).
MASONE: Giaroli, Acquah, Valmori, Bonacini R., Burani, Pozzi, Ventura (80' Melioli), Tascedda, Jocic (75' Uhunamure), Mohmoh, Bonacini D. (55' Zagnoli). A disp.: Montanari, De Donno, Crotti, Campaniello, Battigello. All.: Marchesini
Arbitro: Cavallari di Finale Emilia
Note: ammoniti Acquah, Burani, Dello Preite, Tognin, SaccaniMedolla San Felice-Castellarano 2-0
Reti: 23' pt, 18' st Djwomo
MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi, Pastorelli, Hoxha, Sentieri, Leozappa, Camara (28' st Haddaji), Abusoglu, Tecku, Franco (28' st Zanoli), Djwomo. A disp.: Maccarinelli, Benassi, Marconi, Bernabiti, Bagni, Shehu, Stabellini. All.: Semeraro
CASTELLARANO: Lanzotti, Longu (25' st Pittalis), Belfasti, Cavazzoli, Cani, Borghi, Zinani (33' st Bettelli), Saccani (41' st Baldelli), Travagliati, Turci, Rizzuto. A disp.: Peddis, Ficarelli, Guicciardi, Dakoli, Tincani, Grignani. All.: Lodi Rizzini
Arbitro: Fogacci di Bologna
Note: ammoniti Abusoglu, Lanzotti, Sentieri. espulsi Borghi (C) al 45' st, Leozappa (M) al 48' st.Sporting Scandiano-Riese 2-3
Reti: 20' pt Manicardi (R), 23' st Valenti (R), 35' st Mazzoli (R), 37' st Barbieri (S), 49' st Bottazzi (S)
SPORTING SCANDIANO: Taglini, Romani (15' st Rinaldini), Muratori, Ferrari R., Valestri, Saetti Baraldi, Solla (35' st Giorgi D.), Leoncelli (35' st Ferrari M.), Corbelli, Barbieri, Bottazzi. A disp.: Tarabelloni, Lasagni, Pederzoli, Saetti, Strozzi.
RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Carra, Manicardi (37' st Mussini), Bonora, Marastoni, Prandi, Canalini (20' st Di Stasio), Fontanesi (45' st Iemmi), Mazzoli (47' st Barbieri), Fall (8' st Valenti). A disp.: Benati, Pirondi, Leonardi, Tortelli. All.: Pavesi.
Arbitro: Mongiorgi di Bologna.
Note: ammoniti Romani, Valestri, FontanesiUnited Carpi-Virtus Camposanto 1-0
Rete: 30' st Nadiri
UNITED CARPI: Chiossi An., Posponi, Kundome, Gazzini, Paramatti, Hardy Nana (40' pt Albertini), Amura (35' st Baraldi), Pellacani, Kolaveri (18' st Giovannini), Nadiri, Crispino. A disp.: Nicolosi, Ficarelli, Vezzani, Nappa, De Marino, Malvezzi. All.: Gilioli
VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi Al., Azindow, Boschetto, Grazia, Pjolla (26' st Malavasi), Deliu, Denteh, Bortolazzi, Ndrejaj (40' st Grygiel), Mambrini, Acanfora (18' st Gripshi). A disp.: Grazia, Guandalini, Mogavero, Natali, Ofosu, Diegoli. All.: Luppi
Arbitro: Falaguasta di Piacenza
Note: ammoniti Gazzini, AzindowVirtus Correggio-Baiso Secchia 0-2
Reti: 43' pt Gazzotti, 32' st Caputo
VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Bottoni, Carretti L. (39' st Ferrari A.), Corradi, Aveni, Casarini, Acquafresca (30' st Davoli D.), Davoli M. (23' st Morandi), Boccher (40' st Davoli F.), Guidetti, Benevelli. A disp.: Morgotti, Bizzarri, Pedraazzoli, Riccò, Ferrari G.. All.: Carretti M.
BAISO SECCHIA: Brevini, Bonini, Pavarini, Gazzotti, Ruopolo, Paglia, Benassi (22' st Viviroli), Bertolani (30' st Ghirelli), Pederzini (22' st Briselli), Caputo (40' st Caselli), Barozzi (46' st Morselli). A disp.: Codeluppi, Silvestri, Casini, Charaa. All.: Baroni.
Arbitro: De Luca di Piacenza.
Note: ammoniti Acquafresca, Pavarini
Matteo Pierotti