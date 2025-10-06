Promozione, la Sanmichelese sbanca Castelnuovo. Tutti i tabellini

I TABELLINI DEL GIRONE B

La Sanmichelese sbanca anche Castelnuovo e rimane a un punto dalla capolista Medolla San Felice che però ha una gara in più. Diciamo subito che poteva starci anche il pari come riconosce l'allenatore dei sassolesi Nunzio Azzurro: “Il 2-2 sarebbe stato il risultato più giusto, loro hanno preparato benissimo la gara. La differenza l'ha fatta la nostra qualità e la gestione dei momenti chiave della partita”. Marco Casagrandi, allenatore del Castelnuovo: “La Sanmichelese ha il migliore allenatore del girone ed è anche una squadra forte, andrà lontano. Noi però non abbiamo sfigurato e anzi se l'avessimo pareggiata non avremmo rubato nulla. Loro comunque sono forti”.Casalgrande-Solierese 0-2Reti: 40' pt Vaccari, 15' st GianelliCASALGRANDE: Marcantonio, Peterlini (35' st Pezzi), Hoxha, Pacella, Sabbadin, Fornari (20' st Runaj), Mediani, Sekyere (42' st Strozzi), Di Costanzo, Malavasi (38' st Borrelli), Lecce (35' st De Carluccio). A disp.: Moscardini, Palladini, Cannas, Caroli. All.: DaliaSOLIERESE: Tosi, Laino, Ligabue, Marani (37' st Pagano), Mandreoli, Mecorrapay (19' st Vignocchi), Gianelli, Vaccari, Dapoto, Feninno, Bozzani (32' st Tagliavini). A disp.: Prejmerean, Berni, Bartolomeo, Boschetti, D'Ambrosio.All.: Malavolta (Greco squalificato)Arbitro: Festa di FaenzaNote: ammoniti Hoxha, Mediani, Sekyere, Di Costanzo, Marani, FeninnoCastelnuovo-Sanmichelese 1-3Reti: 33' pt Peddis (S), 43' pt Carbone (C), 6' st Manzini (S), 43' st Casta (S)CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli (41' st Cantaroni), Fontanesi, Reggiani, Baroni, Manini (29' st Copertino), Bellei Ponzi, Le Guern, Carbone, Bellentani, Ienna (25' st Fugallo). A disp.: Ripesi, Coviello, Cavani, Veneri, Mazzoli, Paltrinieri. All.: Casagrandi.SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Farina, Vernia, Spezzani (40' pt Tardini), Notari, Manzini (40' st Fontanini), Peddis (15' st Casta). A disp.: Paganelli, Doku, Geti, Rafrafi, Gorzanelli, Teneggi. All.: Azzurro.Arbitro: Bidzogo di ParmaNote: ammoniti Carbone, Manini, Casagrandi, Bellei Ponzi, Fugallo, Spezzani, SchiumaLa Pieve Nonantola-Montombraro 1-1Reti: 46' st Hinek R. (M), 51' st Sghedoni (L)LA PIEVE NONANTOLA: Borghi, Pepe, Monari, Boriani (36' st Migliaccio), Sghedoni, Casarano, Iazzetta (12' st Timperio), Montorsi, Cheli, Cantarello (26' st Cataldo), Gilli (80' Davitti). A disp.: Mbaye, Shanableh, Belfakir, Traversi, Libertino. All.: BarbiMONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G. (28' st Corroppoli S.), Sighinolfi G., Hinek R., Corroppoli D., Bigi, Carnazza (26' st Fiorini), Sighinolfi A., Momodu (47' st Borri), Rizzo (36' st Pappalardo), Zattini (32' st Marra). A disp.: Guerrieri, Magli, Dosi, Fusco. All.: AntonelliArbitro: Giardino di ModenaNote: ammoniti Cantarello, Sighinolfi A., PepeMaranello-Masone 0-1 giocata il 04/10Rete: 68' Bonacini R.MARANELLO: Khalfaoui, Annovi (75' Saccani), Evangelisti, Orlandi, Tognin (85 Rockson), Seghizzi, Dello Preite (55' Restilli), Fontana, Schiavone, Barani (55' Baafi), Trotta (55' Zagari).A disp.: Mawuli, Marverti, Gallí, Damiano. All.: TosiMASONE: Giaroli, Acquah, Valmori, Bonacini R., Burani, Pozzi, Ventura (80' Melioli), Tascedda, Jocic (75' Uhunamure), Mohmoh, Bonacini D. (55' Zagnoli). A disp.: Montanari, De Donno, Crotti, Campaniello, Battigello. All.: MarchesiniArbitro: Cavallari di Finale EmiliaNote: ammoniti Acquah, Burani, Dello Preite, Tognin, SaccaniMedolla San Felice-Castellarano 2-0Reti: 23' pt, 18' st DjwomoMEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi, Pastorelli, Hoxha, Sentieri, Leozappa, Camara (28' st Haddaji), Abusoglu, Tecku, Franco (28' st Zanoli), Djwomo. A disp.: Maccarinelli, Benassi, Marconi, Bernabiti, Bagni, Shehu, Stabellini. All.: SemeraroCASTELLARANO: Lanzotti, Longu (25' st Pittalis), Belfasti, Cavazzoli, Cani, Borghi, Zinani (33' st Bettelli), Saccani (41' st Baldelli), Travagliati, Turci, Rizzuto. A disp.: Peddis, Ficarelli, Guicciardi, Dakoli, Tincani, Grignani. All.: Lodi RizziniArbitro: Fogacci di BolognaNote: ammoniti Abusoglu, Lanzotti, Sentieri. espulsi Borghi (C) al 45' st, Leozappa (M) al 48' st.Sporting Scandiano-Riese 2-3Reti: 20' pt Manicardi (R), 23' st Valenti (R), 35' st Mazzoli (R), 37' st Barbieri (S), 49' st Bottazzi (S)SPORTING SCANDIANO: Taglini, Romani (15' st Rinaldini), Muratori, Ferrari R., Valestri, Saetti Baraldi, Solla (35' st Giorgi D.), Leoncelli (35' st Ferrari M.), Corbelli, Barbieri, Bottazzi. A disp.: Tarabelloni, Lasagni, Pederzoli, Saetti, Strozzi.All.: Giardina.RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Carra, Manicardi (37' st Mussini), Bonora, Marastoni, Prandi, Canalini (20' st Di Stasio), Fontanesi (45' st Iemmi), Mazzoli (47' st Barbieri), Fall (8' st Valenti). A disp.: Benati, Pirondi, Leonardi, Tortelli. All.: Pavesi.Arbitro: Mongiorgi di Bologna.Note: ammoniti Romani, Valestri, FontanesiUnited Carpi-Virtus Camposanto 1-0Rete: 30' st NadiriUNITED CARPI: Chiossi An., Posponi, Kundome, Gazzini, Paramatti, Hardy Nana (40' pt Albertini), Amura (35' st Baraldi), Pellacani, Kolaveri (18' st Giovannini), Nadiri, Crispino. A disp.: Nicolosi, Ficarelli, Vezzani, Nappa, De Marino, Malvezzi. All.: GilioliVIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi Al., Azindow, Boschetto, Grazia, Pjolla (26' st Malavasi), Deliu, Denteh, Bortolazzi, Ndrejaj (40' st Grygiel), Mambrini, Acanfora (18' st Gripshi). A disp.: Grazia, Guandalini, Mogavero, Natali, Ofosu, Diegoli. All.: LuppiArbitro: Falaguasta di PiacenzaNote: ammoniti Gazzini, AzindowVirtus Correggio-Baiso Secchia 0-2Reti: 43' pt Gazzotti, 32' st CaputoVIRTUS CORREGGIO: Neviani, Bottoni, Carretti L. (39' st Ferrari A.), Corradi, Aveni, Casarini, Acquafresca (30' st Davoli D.), Davoli M. (23' st Morandi), Boccher (40' st Davoli F.), Guidetti, Benevelli. A disp.: Morgotti, Bizzarri, Pedraazzoli, Riccò, Ferrari G.. All.: Carretti M.BAISO SECCHIA: Brevini, Bonini, Pavarini, Gazzotti, Ruopolo, Paglia, Benassi (22' st Viviroli), Bertolani (30' st Ghirelli), Pederzini (22' st Briselli), Caputo (40' st Caselli), Barozzi (46' st Morselli). A disp.: Codeluppi, Silvestri, Casini, Charaa. All.: Baroni.Arbitro: De Luca di Piacenza.Note: ammoniti Acquafresca, Pavarini