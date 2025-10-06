Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, la Sanmichelese sbanca Castelnuovo. Tutti i tabellini

Vincono Solierese, Medolla San Felice e United Carpi. Pari tra La Pieve e Montombraro

La Sanmichelese sbanca anche Castelnuovo e rimane a un punto dalla capolista Medolla San Felice che però ha una gara in più. Diciamo subito che poteva starci anche il pari come riconosce l'allenatore dei sassolesi Nunzio Azzurro: “Il 2-2 sarebbe stato il risultato più giusto, loro hanno preparato benissimo la gara. La differenza l'ha fatta la nostra qualità e la gestione dei momenti chiave della partita”. Marco Casagrandi, allenatore del Castelnuovo: “La Sanmichelese ha il migliore allenatore del girone ed è anche una squadra forte, andrà lontano. Noi però non abbiamo sfigurato e anzi se l'avessimo pareggiata non avremmo rubato nulla. Loro comunque sono forti”.

I TABELLINI DEL GIRONE B

Casalgrande-Solierese 0-2
Reti: 40' pt Vaccari, 15' st Gianelli
CASALGRANDE: Marcantonio, Peterlini (35' st Pezzi), Hoxha, Pacella, Sabbadin, Fornari (20' st Runaj), Mediani, Sekyere (42' st Strozzi), Di Costanzo, Malavasi (38' st Borrelli), Lecce (35' st De Carluccio). A disp.: Moscardini, Palladini, Cannas, Caroli. All.: Dalia
SOLIERESE: Tosi, Laino, Ligabue, Marani (37' st Pagano), Mandreoli, Mecorrapay (19' st Vignocchi), Gianelli, Vaccari, Dapoto, Feninno, Bozzani (32' st Tagliavini). A disp.: Prejmerean, Berni, Bartolomeo, Boschetti, D'Ambrosio.
All.: Malavolta (Greco squalificato)
Arbitro: Festa di Faenza
Note: ammoniti Hoxha, Mediani, Sekyere, Di Costanzo, Marani, FeninnoCastelnuovo-Sanmichelese 1-3
Reti: 33' pt Peddis (S), 43' pt Carbone (C), 6' st Manzini (S), 43' st Casta (S)
CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli (41' st Cantaroni), Fontanesi, Reggiani, Baroni, Manini (29' st Copertino), Bellei Ponzi, Le Guern, Carbone, Bellentani, Ienna (25' st Fugallo). A disp.: Ripesi, Coviello, Cavani, Veneri, Mazzoli, Paltrinieri. All.: Casagrandi.
SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Farina, Vernia, Spezzani (40' pt Tardini), Notari, Manzini (40' st Fontanini), Peddis (15' st Casta). A disp.: Paganelli, Doku, Geti, Rafrafi, Gorzanelli, Teneggi. All.: Azzurro.
Arbitro: Bidzogo di Parma
Note: ammoniti Carbone, Manini, Casagrandi, Bellei Ponzi, Fugallo, Spezzani, SchiumaLa Pieve Nonantola-Montombraro 1-1
Reti: 46' st Hinek R. (M), 51' st Sghedoni (L)
LA PIEVE NONANTOLA: Borghi, Pepe, Monari, Boriani (36' st Migliaccio), Sghedoni, Casarano, Iazzetta (12' st Timperio), Montorsi, Cheli, Cantarello (26' st Cataldo), Gilli (80' Davitti). A disp.: Mbaye, Shanableh, Belfakir, Traversi, Libertino. All.: Barbi
MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G. (28' st Corroppoli S.), Sighinolfi G., Hinek R., Corroppoli D., Bigi, Carnazza (26' st Fiorini), Sighinolfi A., Momodu (47' st Borri), Rizzo (36' st Pappalardo), Zattini (32' st Marra). A disp.: Guerrieri, Magli, Dosi, Fusco. All.: Antonelli
Arbitro: Giardino di Modena
Note: ammoniti Cantarello, Sighinolfi A., PepeMaranello-Masone 0-1 giocata il 04/10
Rete: 68' Bonacini R.
MARANELLO: Khalfaoui, Annovi (75' Saccani), Evangelisti, Orlandi, Tognin (85 Rockson), Seghizzi, Dello Preite (55' Restilli), Fontana, Schiavone, Barani (55' Baafi), Trotta (55' Zagari).
A disp.: Mawuli, Marverti, Gallí, Damiano. All.: Tosi
MASONE: Giaroli, Acquah, Valmori, Bonacini R., Burani, Pozzi, Ventura (80' Melioli), Tascedda, Jocic (75' Uhunamure), Mohmoh, Bonacini D. (55' Zagnoli). A disp.: Montanari, De Donno, Crotti, Campaniello, Battigello. All.: Marchesini
Arbitro: Cavallari di Finale Emilia
Note: ammoniti Acquah, Burani, Dello Preite, Tognin, SaccaniMedolla San Felice-Castellarano 2-0
Reti: 23' pt, 18' st Djwomo
MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi, Pastorelli, Hoxha, Sentieri, Leozappa, Camara (28' st Haddaji), Abusoglu, Tecku, Franco (28' st Zanoli), Djwomo. A disp.: Maccarinelli, Benassi, Marconi, Bernabiti, Bagni, Shehu, Stabellini. All.: Semeraro
CASTELLARANO: Lanzotti, Longu (25' st Pittalis), Belfasti, Cavazzoli, Cani, Borghi, Zinani (33' st Bettelli), Saccani (41' st Baldelli), Travagliati, Turci, Rizzuto. A disp.: Peddis, Ficarelli, Guicciardi, Dakoli, Tincani, Grignani. All.: Lodi Rizzini
Arbitro: Fogacci di Bologna
Note: ammoniti Abusoglu, Lanzotti, Sentieri. espulsi Borghi (C) al 45' st, Leozappa (M) al 48' st.Sporting Scandiano-Riese 2-3
Reti: 20' pt Manicardi (R), 23' st Valenti (R), 35' st Mazzoli (R), 37' st Barbieri (S), 49' st Bottazzi (S)
SPORTING SCANDIANO: Taglini, Romani (15' st Rinaldini), Muratori, Ferrari R., Valestri, Saetti Baraldi, Solla (35' st Giorgi D.), Leoncelli (35' st Ferrari M.), Corbelli, Barbieri, Bottazzi. A disp.: Tarabelloni, Lasagni, Pederzoli, Saetti, Strozzi.
All.: Giardina.
RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Carra, Manicardi (37' st Mussini), Bonora, Marastoni, Prandi, Canalini (20' st Di Stasio), Fontanesi (45' st Iemmi), Mazzoli (47' st Barbieri), Fall (8' st Valenti). A disp.: Benati, Pirondi, Leonardi, Tortelli. All.: Pavesi.
Arbitro: Mongiorgi di Bologna.
Note: ammoniti Romani, Valestri, FontanesiUnited Carpi-Virtus Camposanto 1-0
Rete: 30' st Nadiri
UNITED CARPI: Chiossi An., Posponi, Kundome, Gazzini, Paramatti, Hardy Nana (40' pt Albertini), Amura (35' st Baraldi), Pellacani, Kolaveri (18' st Giovannini), Nadiri, Crispino. A disp.: Nicolosi, Ficarelli, Vezzani, Nappa, De Marino, Malvezzi. All.: Gilioli
VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi Al., Azindow, Boschetto, Grazia, Pjolla (26' st Malavasi), Deliu, Denteh, Bortolazzi, Ndrejaj (40' st Grygiel), Mambrini, Acanfora (18' st Gripshi). A disp.: Grazia, Guandalini, Mogavero, Natali, Ofosu, Diegoli. All.: Luppi
Arbitro: Falaguasta di Piacenza
Note: ammoniti Gazzini, AzindowVirtus Correggio-Baiso Secchia 0-2
Reti: 43' pt Gazzotti, 32' st Caputo
VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Bottoni, Carretti L. (39' st Ferrari A.), Corradi, Aveni, Casarini, Acquafresca (30' st Davoli D.), Davoli M. (23' st Morandi), Boccher (40' st Davoli F.), Guidetti, Benevelli. A disp.: Morgotti, Bizzarri, Pedraazzoli, Riccò, Ferrari G.. All.: Carretti M.
BAISO SECCHIA: Brevini, Bonini, Pavarini, Gazzotti, Ruopolo, Paglia, Benassi (22' st Viviroli), Bertolani (30' st Ghirelli), Pederzini (22' st Briselli), Caputo (40' st Caselli), Barozzi (46' st Morselli). A disp.: Codeluppi, Silvestri, Casini, Charaa. All.: Baroni.
Arbitro: De Luca di Piacenza.
Note: ammoniti Acquafresca, Pavarini
Matteo Pierotti
