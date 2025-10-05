Al Braglia è ancora festa: il Modena batte l'Entella 2-0

Il tabellino

Il Modena stende l’Entella (2-0) al termine di una gara difficilissima, nella quale i gialli hanno faticato specialmente nel primo tempo, complice anche una condotta di gara molto guardinga degli ospiti, molto arroccati dietro; i gialli salgono al primo posto della classifica in solitaria, conquistando una vittoria importantissima per ambiente, morale, squadra e classifica.Nel 3-5-2 di Sottil, le novità sono Nieling e Pyythia, assenti nelle ultime gare, che riprendono la maglia da titolare: davanti a Chichizola, spazio al trio Tonoli, Adorni, e Nieling; a centrocampo linea a cinque composta da destra, da Zampano, Santoro Gerli, Pyythia e Zanimacchia; davanti solo conferme per la coppia Gliozzi e Di Mariano.Il primo squillo è del Modena al 5’: calcio d’angolo di Pyythia, sulla mischia che si crea il pallone arriva a Tonoli, il cui tiro ravvicinato viene respinto dalla difesa ligure. Le squadre si fanno guardinghe e il ritmo della partita rallenta; gli ospiti ne approfittano per lamentarsi dei palloni sgonfi, restano dietro coperti per aspettare il Modena e provare a giocare sulle ripartenze. Al 37’ bella iniziativa di Zampano sulla destra che serve Gliozzi al centro, la sua girata è alta. Il Modena gestisce il pallone ma gioca sottoritmo e non trova sbocchi davanti, squadra lenta e prevedibile.Il primo tempo si chiude senza occasioni da rete da un parte e dall’altra e senza che il Modena abbia mai tirato in porta.Nella ripresa subito una novità tattica: Sottil inverte le fasce, mettendo Zampano a sinistra e Zanimacchia a destra. Al 47’ debole conclusione di Pyythia; al 50’ Zanimacchia da fuori, pallone in curva Montagnani. Al 53’ cross di Zanimacchia, mischia in area, il Modena invoca il rigore, ma il tocco di mani è di Tonoli. Al 58’ tiro da fuori di Santoro, Colombi respinge facile; al 59’ ci prova Di Mariano, ancora Colombi. Al 61’ Sottil prova a cambiare: dentro Mendes e Sersanti per Di Mariano e Pyythia. Al 63’ Chichizola respinge in angolo una conclusione di Di Maio; sul corner seguente altra paratona di Chichizola. Al 64’ guizzo di Santoro in area di rigore che si guadagna il penalty: Gliozzi glaciale trasforma per il vantaggio. Al 68’ Chichizola in uscita si oppone alla conclusione di Franzoni. Al 72’ dentro Defrel e Cotali per Gliozzi e Zanimacchia, con Zampano che torna a destra.Al 84’ bella ripartenza del Modena, il pallone arriva a Mendes, conclusione di sinistro, tiro deviato, Colombi para facile; al87’ Zampano da fuori, Colombi si distende in angolo; prima del corner Sottil mette subito Magnino per Santoro e il cambio decide la partita: sul corner di Defrel da destra, spizzata sul primo palo del neoentrato Magnino, pallone sul secondo palo e Mendes di testa raddoppia e chiude la partita.L’arbitro concede 4’ di recupero, il Braglia canta a squarciagola fino alla fine, i gialli controllano bene e portano a casa tre punti meritati e importantissimi, con i quali si issano solitari in testa alla classifica a + 2 sulla corazzata Palermo, che il Modena affronterà nel primo big match del campionato domenica 19, dopo la sosta. La strada è lunghissima, testa bassa e pedalare, ma per le prossime due settimane, giù il cappello e salutate la capolista.Modena-virtus Entella 2-0Reti: 66° Gliozzi rig., 90° Pedro MendesModena (3-5-2) Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro, Gerli, Pyyhtia (62° Sersanti), Zanimacchia (73° Cotali); Di Mariano (62° Pedro Mendes), Gliozzi (73° Defrel). A disposizione: Pezzolato, Ponsi, Cauz, Dellavalle, Nador, Dellavalle, Magnino, Massolin, Caso. All. Sottil.Virtus Entella (3-4-2-1) Colombi; Marconi, Tiritiello, Parodi (81° Del Lungo); Di Mario, Benali, Bariti (73° Fumagalli), Mezzoni; Dallavecchia (81° Russo), Franzoni; Debenedetti. A disposizione: Del Frate, Rinaldini, Nichetti, Lipani, Karic, Moretti, Ankeye, Boccadamo, Portanova.All. Chiappella.Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze (Assistenti Alessandro Costanzo di Orvieto e Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, quarto ufficiale Matteo Marchetti di Ostia Lido, Var e Avar Niccolò Baroni di Firenze e Francesco Cosso di Reggio Calabria).Ammoniti: Santoro