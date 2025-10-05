Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Al Braglia è ancora festa: il Modena batte l'Entella 2-0

Al Braglia è ancora festa: il Modena batte l'Entella 2-0

Tutto nel secondo tempo. Fallo su Santoro trasformato da Gliozzi, poi chiude partita e risultato Mendes al 90'

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Il Modena stende l’Entella (2-0) al termine di una gara difficilissima, nella quale i gialli hanno faticato specialmente nel primo tempo, complice anche una condotta di gara molto guardinga degli ospiti, molto arroccati dietro; i gialli salgono al primo posto della classifica in solitaria, conquistando una vittoria importantissima per ambiente, morale, squadra e classifica.
Nel 3-5-2 di Sottil, le novità sono Nieling e Pyythia, assenti nelle ultime gare, che riprendono la maglia da titolare: davanti a Chichizola, spazio al trio Tonoli, Adorni, e Nieling; a centrocampo linea a cinque composta da destra, da Zampano, Santoro Gerli, Pyythia e Zanimacchia; davanti solo conferme per la coppia Gliozzi e Di Mariano.
Il primo squillo è del Modena al 5’: calcio d’angolo di Pyythia, sulla mischia che si crea il pallone arriva a Tonoli, il cui tiro ravvicinato viene respinto dalla difesa ligure. Le squadre si fanno guardinghe e il ritmo della partita rallenta; gli ospiti ne approfittano per lamentarsi dei palloni sgonfi, restano dietro coperti per aspettare il Modena e provare a giocare sulle ripartenze. Al 37’ bella iniziativa di Zampano sulla destra che serve Gliozzi al centro, la sua girata è alta. Il Modena gestisce il pallone ma gioca sottoritmo e non trova sbocchi davanti, squadra lenta e prevedibile.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Il primo tempo si chiude senza occasioni da rete da un parte e dall’altra e senza che il Modena abbia mai tirato in porta.
Nella ripresa subito una novità tattica: Sottil inverte le fasce, mettendo Zampano a sinistra e Zanimacchia a destra. Al 47’ debole conclusione di Pyythia; al 50’ Zanimacchia da fuori, pallone in curva Montagnani. Al 53’ cross di Zanimacchia, mischia in area, il Modena invoca il rigore, ma il tocco di mani è di Tonoli. Al 58’ tiro da fuori di Santoro, Colombi respinge facile; al 59’ ci prova Di Mariano, ancora Colombi. Al 61’ Sottil prova a cambiare: dentro Mendes e Sersanti per Di Mariano e Pyythia. Al 63’ Chichizola respinge in angolo una conclusione di Di Maio; sul corner seguente altra paratona di Chichizola. Al 64’ guizzo di Santoro in area di rigore che si guadagna il penalty: Gliozzi glaciale trasforma per il vantaggio. Al 68’ Chichizola in uscita si oppone alla conclusione di Franzoni. Al 72’ dentro Defrel e Cotali per Gliozzi e Zanimacchia, con Zampano che torna a destra.
Al 84’ bella ripartenza del Modena, il pallone arriva a Mendes, conclusione di sinistro, tiro deviato, Colombi para facile; al
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
87’ Zampano da fuori, Colombi si distende in angolo; prima del corner Sottil mette subito Magnino per Santoro e il cambio decide la partita: sul corner di Defrel da destra, spizzata sul primo palo del neoentrato Magnino, pallone sul secondo palo e Mendes di testa raddoppia e chiude la partita.
L’arbitro concede 4’ di recupero, il Braglia canta a squarciagola fino alla fine, i gialli controllano bene e portano a casa tre punti meritati e importantissimi, con i quali si issano solitari in testa alla classifica a + 2 sulla corazzata Palermo, che il Modena affronterà nel primo big match del campionato domenica 19, dopo la sosta. La strada è lunghissima, testa bassa e pedalare, ma per le prossime due settimane, giù il cappello e salutate la capolista.

Il tabellino


Modena-virtus Entella 2-0
Reti: 66° Gliozzi rig., 90° Pedro Mendes
Modena (3-5-2) Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro, Gerli, Pyyhtia (62° Sersanti), Zanimacchia (73° Cotali); Di Mariano (62° Pedro Mendes), Gliozzi (73° Defrel). A disposizione: Pezzolato, Ponsi, Cauz, Dellavalle, Nador, Dellavalle, Magnino, Massolin, Caso. All. Sottil.
Virtus Entella (3-4-2-1) Colombi; Marconi, Tiritiello, Parodi (81° Del Lungo); Di Mario, Benali, Bariti (73° Fumagalli), Mezzoni; Dallavecchia (81° Russo), Franzoni; Debenedetti. A disposizione: Del Frate, Rinaldini, Nichetti, Lipani, Karic, Moretti, Ankeye, Boccadamo, Portanova.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
All. Chiappella.
Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze (Assistenti Alessandro Costanzo di Orvieto e Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, quarto ufficiale Matteo Marchetti di Ostia Lido, Var e Avar Niccolò Baroni di Firenze e Francesco Cosso di Reggio Calabria).
Ammoniti: Santoro
Corrado Roscelli
Foto dell'autore

Come on rise up, schiena dritta, testa alta e sguardo verso l'infinito. Lo sport è una lezione di vita....   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Omicidio a Modena: in carcere 46enne tunisino, si è costituito

Omicidio a Modena: in carcere 46enne tunisino, si è costituito

Serie C: il Carpi mette ko il Perugia

Serie C: il Carpi mette ko il Perugia

Pesante sconfitta casalinga per il Cittadella Vis Modena: il Progresso sbanca l'Allegretti

Pesante sconfitta casalinga per il Cittadella Vis Modena: il Progresso sbanca l'Allegretti

Modena, perchè il sindaco non condanna il blocco squadrista della tangenziale?

Modena, perchè il sindaco non condanna il blocco squadrista della tangenziale?

Europei di Pallavolo: sorteggiate le squadra che saranno a Modena

Europei di Pallavolo: sorteggiate le squadra che saranno a Modena

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti GP di Singapore, Russel vince davanti a Verstappen. Alla McLaren il Mondiale costruttori

GP di Singapore, Russel vince davanti a Verstappen. Alla McLaren il Mondiale costruttori

Modena, stasera al Braglia arriva la neopromossa Entella

Modena, stasera al Braglia arriva la neopromossa Entella

Modena, volley femminile: esordio di fuoco sul campo di Talmassons

Modena, volley femminile: esordio di fuoco sul campo di Talmassons

Eccellenza, la Cdr Mutina fa il colpo allo scadere: Fiorenzuola ko

Eccellenza, la Cdr Mutina fa il colpo allo scadere: Fiorenzuola ko