Modena, Hera realizzerà un centro rifiuti a Ponte Alto: il Comune ha comprato il terreno per 403mila euro

Un mese fa - a margine del via libera del Consiglio comunale all’ottava variazione al bilancio di previsione 2025-2027 - il Comune di Modena in una nota ha annunciato, tra le altre cose, l’acquisizione per 404mila euro dell’area destinata alla realizzazione di un nuovo Centro di raccolta differenziata per rifiuti urbani in via Gabriele D’Annunzio a Ponte Alto sud. Ebbene, una determina firmata ieri dal dirigente comunale Michele Tropea, svela i dettagli dell'operazione.
Innanzitutto il progetto verrà finanziato e realizzato da Hera, mediante fondi del Pnrr e fondi di remunerazione dalla Tariffa per servizio pubblico di gestione rifiuti.
Dal canto suo il Comune di Modena acquista dal Consorzio Attività Produttive le aree necessarie per la realizzazione del Centro per rifiuti urbani in via Gabriele D’Annunzio: la compravendita è effettuata al prezzo complessivo di 403.725 euro.