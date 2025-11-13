Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Ducato di Modena e Reggio? Stato sovrano e indipendente aggredito e occupato dal Regno di Piemonte

Il Ducato di Modena e Reggio? Stato sovrano e indipendente aggredito e occupato dal Regno di Piemonte

Il Ducato di Modena e Reggio era un soggetto di diritto internazionale che intratteneva normali e regolari relazioni diplomatiche con gli altri Regni

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Egregio Direttore,

vorrei esprimere una breve ma incontrovertibile considerazione sulla questione della lapide del Palazzo Ducale. 

Non entro nel merito dell'importante analisi storico-culturale: una dissertazione che lascio ai miei amici Alessio Bononcini e Elena Bianchini Braglia, autentici cultori del Ducato Estense, a cui hanno dedicato parte della loro esistenza organizzando iniziative e scrivendo libri che hanno l'imprescindibile missione di trasmettere alle nuove generazioni l'eredità di un periodo storico che ancora ai tempi odierni ha profonde radici nella città di Modena.

Considerando che l'Occidente dal febbraio 2022 ha ribadito che l'Ucraina è uno stato sovrano indipendente invaso dalla Federazione Russa, devo allora ricordare che il Ducato di Modena e Reggio era uno stato sovrano e indipendente aggredito e occupato dal Regno di Piemonte durante la Seconda Guerra di Indipendenza nel giugno 1859.

Come il Ducato di Parma e Piacenza, lo Stato Pontificio, il Granducato di Toscana, il Regno delle Due Sicilie, il Ducato di Modena e Reggio era un soggetto di diritto internazionale che intratteneva normali e regolari relazioni diplomatiche con il Regno Unito, l'Impero Francese, l'Impero Austro-Ungarico, l'Impero Russo, la Santa Sede, la Sublime Porta (Impero Ottomano), il Regno di Baviera di cui aveva accreditato Ambasciatori e Legazioni all'ombra della Ghirlandina.

Malgrado l'informale 'lasciapassare' concesso al Regno di Piemonte alla Conferenza di Parigi (1856) dopo la partecipazione sabauda alla Guerra di Crimea, l'invasione del Ducato Estense ha rappresentato una palese violazione delle convenzioni e delle leggi internazionali dell'epoca.

Pertanto la tesi di Mariano Brandoli è un'elucubrazione destituita da ogni fondamento storico-politico-giuridico.

Dr. Salvatore Occhiuto

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Soldi ai medici per prescrivere meno esami: i distinguo dell'Aou di Modena rispetto alla delibera di Altini

Soldi ai medici per prescrivere meno esami: i distinguo dell'Aou di Modena rispetto alla delibera di Altini

Truffa dello specchietto degenera in aggressione: vittima una modenese

Truffa dello specchietto degenera in aggressione: vittima una modenese

Più soldi ai medici che prescrivono meno esami: anche Cgil, Cisl e Uil bocciano l'Ausl di Modena

Più soldi ai medici che prescrivono meno esami: anche Cgil, Cisl e Uil bocciano l'Ausl di Modena

Completata la fusione Fondazione Estense in Fondazione di Modena

Completata la fusione Fondazione Estense in Fondazione di Modena

Serie D, Cittadella Vis Modena-Imolese si gioca Budrio

Serie D, Cittadella Vis Modena-Imolese si gioca Budrio

'Incentivi ai medici per non prescrivere: si mette in dubbio la deontologia di tutta la categoria'

'Incentivi ai medici per non prescrivere: si mette in dubbio la deontologia di tutta la categoria'

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Rave a Campogalliano: se dal Pd a Fdi è condanna unanime, allora forse quei ragazzi hanno ragione

Rave a Campogalliano: se dal Pd a Fdi è condanna unanime, allora forse quei ragazzi hanno ragione

Polveri sottili, a Modena vietati barbecue e camini: ma è questo il buonsenso?

Polveri sottili, a Modena vietati barbecue e camini: ma è questo il buonsenso?

Targa sugli Estensi a Palazzo Ducale, Bianchini Braglia: 'Testo non chiaro, ma sul caso c'è troppa ideologia'

Targa sugli Estensi a Palazzo Ducale, Bianchini Braglia: 'Testo non chiaro, ma sul caso c'è troppa ideologia'

Hera-Aimag, dopo il progetto naufragato si attendono le dimissioni del cda. E invece...

Hera-Aimag, dopo il progetto naufragato si attendono le dimissioni del cda. E invece...

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Così il segretario Cgil Landini è riuscito a spaccare l'unità sindacale

Così il segretario Cgil Landini è riuscito a spaccare l'unità sindacale

Con la dinastia Austro-Estense i modenesi vissero stagione di idilliaca felicità? Niente di più falso

Con la dinastia Austro-Estense i modenesi vissero stagione di idilliaca felicità? Niente di più falso

La giustizia dell’uomo s’occupa di vite vere di persone vere: la velocità non è il metro

La giustizia dell’uomo s’occupa di vite vere di persone vere: la velocità non è il metro

Sanità Emilia Romagna, in gioco la sostenibilità del Servizio universalistico

Sanità Emilia Romagna, in gioco la sostenibilità del Servizio universalistico