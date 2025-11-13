Più soldi ai medici che prescrivono meno esami: anche Cgil, Cisl e Uil bocciano l'Ausl di Modena
'Nessuno accordo può comprimere il dovere del medico e non è accettabile che questo sia condizionato da uno scambio economico'
Così Alessandro De Nicola, segretario Cgil Modena, Rosamaria Papaleo, segretaria Cisl Emilia Centrale, e Roberto Rinaldi, coordinatore Uil Modena e Reggio Emilia, bocciano la delibera firmata dal direttore Ausl Mattia Altini.
'Un principio fondamentale che si bilancia con lo scopo del nostro servizio sanitario: garantire non un generico diritto alle cure, ma l’accesso alle cure secondo criteri di appropriatezza ed equità.
Alle Aziende Sanitarie modenesi chiediamo, nel rispetto dell’autonomia negoziale dello specifico tavolo trattante di settore, di allargare la discussione sulle prescrizioni mediche poiché sono misure che vanno a impattare sulla vita di 700.000 modenesi e pertanto devono essere discusse con tutti i soggetti i sociali.
