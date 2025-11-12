Incentivi ai medici per prescrivere meno esami: il caso finisce sul tavolo del Ministero
Interpellato il ministro Orazio Schillaci. 'Misure di questo tipo possono compromettere il rapporto di fiducia tra medico e paziente, alterando la libertà e la responsabilità clinica del medico'
'La misura, presentata come strumento di razionalizzazione della spesa sanitaria, di fatto introduce un meccanismo premiale legato non alla qualità delle cure o agli esiti clinici, ma alla diminuzione delle richieste di accertamenti - afferma la Ascari -.
