Serie D, Cittadella Vis Modena-Imolese si gioca Budrio

Si giocherà a Budrio la gara Cittadella-Imolese in programma domenica 11 novembre. I lavori al campo di San Damaso sono iniziati solo oggi e può darsi che il terreno di gioco necessiti di rimanere fermo più di un mese. A questo punto non è escluso che la Cittadella torni a giocare all'Allegretti il 21 dicembre nella sfida casalinga contro la Pistoiese.

Diciamo che Budrio non è proprio comodissimo per i tifosi della Cittadelle ma era l'unico campo per gare di Serie D disponibile e la Cittadella lo aveva già usato lo scorso anno in coppa. Ricordiamo che il campo dello Zucchini di Budrio è in sintetico.

Matteo Pierotti