Il Cittadella Vis Modena vince ancora: Crema superato 2 a 1

La formazione di Gori ha sbloccato il risultato allo scadere del primo tempo con Morello e raddoppiato poco prima di metà ripresa con Barozzini

1 minuto di lettura
Ancora una vittoria per il Cittadella Vis Modena che in casa supera il Crema di mister Piccolo. La formazione di Gori ha sbloccato il risultato allo scadere del primo tempo con Morello e raddoppiato poco prima di metà ripresa con Barozzini, agli ospiti non è bastato il gol di Fenotti al 76esimo. Buona partenza per il Cittadella che già al 18' con Dodaro colpisce il palo. Alla scadere il gol: fallo laterale sulla sinistra, palla in area dove Morello piazza alle spalle di Ferrara.

Nella ripresa il Cittadella Vis Modena raddoppio: Sabotic dalla sinistra mette un buon pallone per Barozzini che chiude in rete. Gli ospiti accorciano lo svantaggio con Fenotti ma il Cittadella amministra fino al triplice fischio.

