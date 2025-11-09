Cittadella Vis Modena, col Desenzano arriva il primo pareggio della stagione

Il tabellino

Quarto risultato utile consecutivo, primo pareggio della stagione del Cittadella Vis Modena. La formazione allenata da Mattia Gori ha pareggiato per 0-0 contro il Desenzano sul campo di casa dell’Allegretti di San Damaso. Si fa viva la squadra ospitante con Sabotic che, di testa, prova ad impensierire l’estremo difensore avversario che si accartoccia e fa sua la sfera. Ci prova il Desenzano, con un tiro da fuori ma Anino respinge alla grande. Carretti scende sulla fascia, guadagna il fondo, l’esterno mette la palla al centro, su questa si avventa Formato che, incornando di testa, manda la palla incredibilmente a lato. Di fatto, così, termina il primo tempo tra Cittadella Vis Modena e Desenzano ferme sullo 0-0. Inizia la seconda frazione, senza cambi da mettere a referto, sono gli ospiti ad andare vicino al gol del vantaggio ma la sfera termina poco out. Le due squadre ci provano, sono lunghe, ma non riescono a farsi male, le due difese hanno retto alla grande le folate degli avversari. Sul finire della contesa c’è tempo per un brivido anche per il Cittadella quando Baraye prova il tentativo di conclusione ma Anino respinge in tuffo.Dopo tre minuti di recupero, termina la contesa all’Allegretti di San Damaso, Cittadella - Desenzano termina 0-0.CITTADELLA VIS MODENA 0DESENZANO 0Cittadella: Anino; Sabotic, Fort, Boccaccini; Sardella (10’st Barozzini), Mandelli, Dodaro, Carretti; Sala (13’st Morello), Caprioni, Formato. A disposizione: Celenza, Teresi, Manzotti, Marchetti, Carrozza, Camara, Calanca. All. GoriDesenzano: Fratti, Gori (4’st Antonelli), Brighenti (34’st Cardella), Gabbianelli (4’st Gasperi), Bakayoko, Andreis, Bovolon, Procaccio (42’st Antonciuc), Arpino, Parlato, Baraye (42’st Barbera). A disposizione: Bodrato, Origlio, Savalli, Ntube. All. GaburroArbitro: Fermo di Torre AnnunziataAmmoniti: Sardella, Formato, GoriNote: 1 minuto di recupero primo tempo, 3 minuti di recupero secondo tempo.