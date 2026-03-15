Cittadella Vis Modena, la sfida col Crema finisce senza reti

Il tabellino

Pari esterno per il Cittadella Vis Modena. La formazione di casa si fa vedere subito dalle parti di Celenza, Pavesi dalla mattonella ma la palla termina sul fondo. Ci prova il Cittadella: Dodaro tenta il lancio lungo, Boccaccini colpisce di testa per la sponda ma l’arbitro fischia un fallo in attacco. Ancora la compagine allenata da Mattia Gori, Dodaro mette la palla al centro, Mainanti esce e fa sua la sfera. Scocca il ventesimo minuto, ancora Dodaro prova la conclusione dalla distanza, dopo un passaggio di Mandelli, sfera che va ad infrangersi contro un difensore della squadra di casa. Anche il Crema si affaccia dalle parti di Celenza: Recino in progressione entra in area di rigore, quando è il momento di calciare, l’attaccante compie fallo in attacco e la palla è del Cittadella Vis Modena. Latini tenta il tiro, sfera abbondantemente sul fondo. Super occasione per passare in vantaggio per il Cittadella quando la palla termina sui piedi di Lorenzo Caprioni che, trovandosi a tu per tu con il numero uno avversario, si fa ipnotizzare ed il portiere del Crema respinge alla grande in tuffo. Dopo un minuto di recupero, termina il primo tempo sullo 0-0.Inizia la ripresa sullo stesso copione della prima frazione.Dalle corsie laterali é partito un bel cross che fa terminare la palla sulla testa di Davide Arrondini che colpisce bene ma Maianti fa sua la sfera. La squadra di mister Piccolo prova ad impensierire il gruppo emiliano direttamente da calcio d’angolo: Recino salta più in alto di tutti, Sabotic e compagni allontanano alla grande. Luigi Dodaro ci prova da fuori, palla inesorabilmente out. Gli ultimi minuti sono concitati, il Crema arriva vicino al gol con Fenotti che, da posizione invitante, calcia fuori. Dopo cinque minuti di recupero, l’arbitro fischia tre volte e pone fine alla contesa. Crema - Cittadella Vis Modena termina 0-0. Il Cittadella avrebbe meritato qualcosa in più dell’avversario, ma non è bastato per portare sotto la Ghirlandina i tre punti. La prossima giornata di campionato, il Cittadella sarà di scena a Desenzano.CREMA 0CITTADELLA VIS MODENA 0Crema: Maianti, Arpini, Niculae, Erman, Vailati, Camilleri, Abba, Latini, Recino (28’st Fenotti), Tomella (36’st Cerasan)i, Pavesi (47’st Calia). A disposizione: Ferrara, Maccherini, Varisco, Serioli, Gramignoli, D’Ischia. All. PiccoloCittadella Vis Modena: Celenza; Sabotic, Boccaccini, Fort (30’st Calanca); Sardella (22’st Teresi), Mandelli, Dodaro, Camara (22’st Barozzini); Sala (12’st Arrondini), Morello, Caprioni. A disposizione: Anino, Tessitori, Crosariol, Carretti, Berziga.All. GoriArbitro: Sig. Caldarulo di BariAmmoniti: Mandelli, Fort, Dodaro, Recino, Erman, Vailati, Piccolo.Note: 1 minuto di recupero primo tempo, 5 minuti secondo tempo