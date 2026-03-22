Cittadella Vis Modena si inchina alla capolista: il Desenzano vince 1-0

Una rete al 29esimo del primo tempo di Procaccio decide il big match tra Desenzano e Cittadella Vis Modena. Procaccio batte Anino, direttamente su calcio di punizione, il calciatore classe 1996 batte l’estremo difensore del Cittadella Vis Modena con un potente tiro che non gli lascia scampo.
L'undici di mister Gori esce sconfitto dal campo di Desenzano del Garda che in questo modo resta imbattuto da 11 giornate. La capolista consolida così il suo primato in classifica con 63 punti, mentre il Cittadella vede allontanarsi il quinto posto e resta ferma a 45 punti con tre punti messi a segno nelle ultime 4 gare.
Il tabellinoCalcio Desenzano: Fratti, Antonelli (44’st Gasperi), Gori, Giorgi (32’st Andreis), Gagliano (15’st Barwuah), Barranca (22’st Catania), Bovolon, Procaccio (38’st Origlio), Arpino, Ntube, Parlato. A disposizione: Rubboli, Tomaselli, Antonciuc, Catania, Turelli. All. Gaburro
Cittadella Vis Modena: Anino, Mandelli, Boccaccini, Dodaro (43’st Teresi), Sabotic, Morello (36’st Sala), Caprioni, Fort, Carretti (5’st Sardella), Arrondini, Barozzini (14’st Camara). A disposizione: Celenza, Teresi, Tessitori, Barbi, Crosariol, Calanca. All. Gori
Arbitro: Piccolo di Pordenone
Ammoniti: Carretti, Barozzini, Boccaccini, Procaccio, Bovolon, Fratti
Reti: 24’pt Procaccio
Note: 1 minuto di recupero primo tempo, 5 minuti di recupero secondo tempo