Il Sassuolo frena la Juve: 1-1 allo Stadium

La Juve impatta 1-1 con il Sassuolo allo Stadium. Nel primo tempo, i bianconeri passano in vantaggio con Yildiz su assist di Conceiçao. Al primo affondo della ripresa, il Sassuolo pareggia con Pinamonti. Spalletti inserisce Milik e Vlahovic. Rigore per i bianconeri per un mani di Idzes, ma Muric stoppa Locatelli e ferma nel finale Milik.
Tabellino
Juventus-Sassuolo 1-1
Reti: 10' Yildiz (J), 52' Pinamonti (S)
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 6; Kalulu 6.5, Bremer 5.5, Kelly 6, Cambiaso 5.5 (62' Miretti 6); Locatelli 5.5, Thuram 6 (62' Koopmeiners 6); Conceiçao 7 (87' Zhegrova sv), McKennie 6, Yildiz 6.5 (79' Milik sv); Boga 6 (79' Vlahovic sv). All. Spalletti
SASSUOLO (4-3-3): Muric 7.5; Walukiewicz 6, Idzes 6, Muharemovic 6.5, Ulisses Garcia 5; Bakola 5.5 (68' Lauriente 6), Vranckx 6 (80' Iannoni sv), Koné 6; Berardi 6.5 (92' Doig sv), Pinamonti 6 (80' Nzola sv), Volpato 6 (68' Lipani 6). All. Grosso
Arbitro: Marchetti
Ammoniti: Bremer (J), Ulisses Garcia (S), Lipani S)
Espulsi: nessuno