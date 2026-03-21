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Serie C: il Carpi cade in casa, 2-1 col Pineto

Serie C: il Carpi cade in casa, 2-1 col Pineto

Gli avversari vincono rimontando lo svantaggio in una gara giocata su episodi

2 minuti di lettura
Il Carpi esce sconfitto dal confronto casalingo con il Pineto, in una partita che allo stadio Cabassi si accende presto e si decide soprattutto grazie agli episodi. La squadra di casa parte con buon piglio e al 25’ trova il vantaggio in modo del tutto fortuito: su un cross di Sall, il difensore abruzzese Giannini tenta il rinvio ma colpisce in pieno il proprio portiere Tonti, con il pallone che rimbalza in rete per l’1-0.

 

Il Pineto però non si scompone e reagisce con ordine. Al 36’ arriva il pareggio firmato da Pellegrino, bravo a sfruttare l’occasione e a riportare la gara in equilibrio. Il primo tempo si chiude così sull’1-1, con la sensazione che la partita sia ancora apertissima.

 

Durante la ripresa emerge la determinazione degli ospiti, guidati da Ivan Tisci, tecnico che a Modena ha lasciato un ricordo importante con le sue 85 presenze e 5 gol tra il 2004 e il 2007. Proprio il Pineto, infatti, completa la rimonta al 63’: il numero 11 Borsoi trova il gol del sorpasso, gelando il pubblico del Cabassi.
Il Carpi prova a reagire, ma gli abruzzesi difendono con ordine e resistono anche negli otto minuti di recupero concessi dall’arbitro.
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Al triplice fischio il risultato non cambia: il Pineto espugna Carpi per 2-1, lasciando ai biancorossi il rammarico di una partita iniziata bene ma sfuggita di mano nella ripresa.

 

Il tabellino

 

AC Carpi vs Pineto 1-2 (1-1)
Reti: 25′ Tonti aut. (C), 36′ Pellegrino (P), 63′ Borsoi (P)
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Rossini, Panelli (dall’82’ Casarini); Tcheuna (dal 72′ Verza), Rosetti (dal 53′ Figoli), Pietra, Pitti (dal 72′ Cecotti); Stanzani, Gaddini (dall’82’ Gerbi); Sall. A disposizione: Scacchetti, Perta, Lombardi, Benvenuto, Giva, Rigo, Amayah, Puletto, Mahrani. All. Cassani
Pineto (3-5-2): Tonti; Serbouti (dall’80’ Ienco), Frare, Giannini; Baggi, Germinario (dal 90′ Marrancone), Lombardi (dall’80’ Kraja), Schirone, Borsoi; Pellegrino (dal 72′ Vigliotti), D’Andrea (dal 90′ El Haddad). A disposizione: Marone, Verna, Di Lazzaro, Viero, Nebuloso, Biggi. All. Tisci
Arbitro: Sig. Guitaldi sez. Rimini/ Assistenti: Rastelli – Spizuoco/ 4° Ufficiale Sig. Cerbasi (Arezzo)/ Operatore FVS Sig. Spagnolo (Reggio Emilia)
Ammoniti: Rosetti (C), Pitti (C), Borsoi (P), Casarini (C), Schirone (P)
Espulsi: /
Recupero: 2’ p.t.; 8’ s.t.
Dallo stadio Cabassi di ringrazia per la collaborazione Mauro Tonelli
Foto: Daniele Lugli
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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