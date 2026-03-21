Serie C: il Carpi cade in casa, 2-1 col Pineto

Il Carpi esce sconfitto dal confronto casalingo con il Pineto, in una partita che allo stadio Cabassi si accende presto e si decide soprattutto grazie agli episodi. La squadra di casa parte con buon piglio e al 25’ trova il vantaggio in modo del tutto fortuito: su un cross di Sall, il difensore abruzzese Giannini tenta il rinvio ma colpisce in pieno il proprio portiere Tonti, con il pallone che rimbalza in rete per l’1-0.

Il Pineto però non si scompone e reagisce con ordine. Al 36’ arriva il pareggio firmato da Pellegrino, bravo a sfruttare l’occasione e a riportare la gara in equilibrio. Il primo tempo si chiude così sull’1-1, con la sensazione che la partita sia ancora apertissima.

Durante la ripresa emerge la determinazione degli ospiti, guidati da Ivan Tisci, tecnico che a Modena ha lasciato un ricordo importante con le sue 85 presenze e 5 gol tra il 2004 e il 2007. Proprio il Pineto, infatti, completa la rimonta al 63’: il numero 11 Borsoi trova il gol del sorpasso, gelando il pubblico del Cabassi.Il Carpi prova a reagire, ma gli abruzzesi difendono con ordine e resistono anche negli otto minuti di recupero concessi dall’arbitro.Al triplice fischio il risultato non cambia: il Pineto espugna Carpi per 2-1, lasciando ai biancorossi il rammarico di una partita iniziata bene ma sfuggita di mano nella ripresa.

Il tabellino

AC Carpi vs Pineto 1-2 (1-1)Reti: 25′ Tonti aut. (C), 36′ Pellegrino (P), 63′ Borsoi (P)AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Rossini, Panelli (dall’82’ Casarini); Tcheuna (dal 72′ Verza), Rosetti (dal 53′ Figoli), Pietra, Pitti (dal 72′ Cecotti); Stanzani, Gaddini (dall’82’ Gerbi); Sall. A disposizione: Scacchetti, Perta, Lombardi, Benvenuto, Giva, Rigo, Amayah, Puletto, Mahrani. All. CassaniPineto (3-5-2): Tonti; Serbouti (dall’80’ Ienco), Frare, Giannini; Baggi, Germinario (dal 90′ Marrancone), Lombardi (dall’80’ Kraja), Schirone, Borsoi; Pellegrino (dal 72′ Vigliotti), D’Andrea (dal 90′ El Haddad). A disposizione: Marone, Verna, Di Lazzaro, Viero, Nebuloso, Biggi. All. TisciArbitro: Sig. Guitaldi sez. Rimini/ Assistenti: Rastelli – Spizuoco/ 4° Ufficiale Sig. Cerbasi (Arezzo)/ Operatore FVS Sig. Spagnolo (Reggio Emilia)Ammoniti: Rosetti (C), Pitti (C), Borsoi (P), Casarini (C), Schirone (P)Espulsi: /Recupero: 2’ p.t.; 8’ s.t.Dallo stadio Cabassi di ringrazia per la collaborazione Mauro TonelliFoto: Daniele Lugli