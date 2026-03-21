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Moto GP: Marquez vince la Sprint

Moto GP: Marquez vince la Sprint

Fabio Di Giannantonio dopo una gara in testa, cede a tre giri dalla fine e perde un duello di grande livello. Terzo Martin davanti a Bezzecchi

1 minuto di lettura
Marc Marquez vince la gara sprint del GP Brasile di MotoGP 2026: al secondo posto Di Giannantonio, terzo Martin. La griglia di partenza della gara di domani: Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi e Marc Marquez.
Nella classifica piloti dopo la Sprint, Pedro Acosta resta in testa con 33 punti seguito da Bezzecchi secondo con 31 e Martin con 25.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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