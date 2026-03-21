Moto GP: Marquez vince la Sprint
Fabio Di Giannantonio dopo una gara in testa, cede a tre giri dalla fine e perde un duello di grande livello. Terzo Martin davanti a Bezzecchi
Nella classifica piloti dopo la Sprint, Pedro Acosta resta in testa con 33 punti seguito da Bezzecchi secondo con 31 e Martin con 25.
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