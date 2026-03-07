Nonantola, intitolata a Paolo Ponzo la via del nuovo centro sportivo del Modena

Si è tenuta nel pomeriggio a Nonantola la cerimonia di intitolazione della via d’accesso al Centro Sportivo “Il Nido” a Paolo Ponzo, indimenticato ex giocatore gialloblù, protagonista della storica cavalcata che portò il Modena dalla Serie C alla Serie A e scomparso prematuramente nel 2013.

L’evento si è tenuto presso il Palazzo dei Giuristi della Partecipanza Agraria alla presenza della sindaca di Nonantola Tiziana Baccolini, del presidente del Modena Carlo Rivetti e della famiglia Ponzo, oltre a giornalisti e rappresentanti delle istituzioni. La cerimonia si è aperta con lo svelamento della targa dedicata a Paolo Ponzo, momento simbolico che ha dato ufficialmente il nome alla strada che conduce al centro sportivo gialloblù. Successivamente i relatori hanno preso posto al tavolo per i saluti istituzionali e per ricordare la figura di Ponzo, calciatore molto amato dalla tifoseria canarina per la generosità, lo spirito di sacrificio e l’attaccamento alla maglia dimostrati nelle cinque stagioni vissute con il Modena. Nel corso dell’incontro è intervenuto anche Enrico Solmi, vescovo di Parma con origini modenesi e padre spirituale della storica Longobarda.