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Modena, trasporto pubblico e scuola: domani incontro tra studenti, assessore e Seta

Modena, trasporto pubblico e scuola: domani incontro tra studenti, assessore e Seta

L’assessore Guerzoni ha raccolto le istanze emerse dall’incontro dell’11 marzo con i Rappresentanti di Istituto e ha convocato un confronto operativo

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Si terrà domani, martedì 14 aprile alle 15, presso gli uffici dell’assessorato in strada San Cataldo, il primo incontro del tavolo di lavoro sul trasporto pubblico studentesco. All’incontro parteciperanno l’assessore alla mobilità Giulio Guerzoni, i rappresentanti di Amo e Seta e una delegazione di cinque rappresentanti d'Istituto delle Scuole Superiori di Modena.

L’iniziativa nasce dall’incontro dello scorso 11 marzo, in cui i rappresentanti di Istituto delle scuole superiori modenesi si sono confrontati con il sindaco Mezzetti e la Giunta comunale su temi legati alla quotidianità studentesca. In quell’occasione, il trasporto pubblico è emerso tra le questioni su cui i ragazzi hanno chiesto un dialogo strutturato.

L’assessore Guerzoni ha convocato in poco più di un mese un tavolo che mette insieme tutti gli attori coinvolti: l’amministrazione comunale, le aziende che gestiscono il servizio e gli studenti che ne sono i principali fruitori.

I rappresentanti di Istituto, che si sono organizzati in una Commissione trasporti dedicata, porteranno al tavolo le osservazioni raccolte nelle scuole e le loro proposte. L’obiettivo condiviso è avviare un percorso di ascolto e collaborazione che possa tradursi in interventi concreti sul servizio.

'Siamo utenti quotidiani del servizio e conosciamo bene i problemi: essere coinvolti come interlocutori è un segnale importante. Dopo il confronto con la Giunta, l’attivazione rapida di questo tavolo dimostra che il dialogo può portare a risultati concreti. Per noi è solo l’inizio di un percorso: vogliamo contribuire con proposte e costruire un confronto stabile, perché il trasporto incide direttamente sul nostro diritto allo studio e sulla vita di tutti i giorni' - commenta la delegazione di cinque rappresentanti di Istituto delle Scuole Superiori di Modena che domani presenzierà al tavolo di lavoro sul trasporto pubblico studentesco. 

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