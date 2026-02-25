Ecco la nuova Ferrari 499P per il Campionato del mondo WEC Endurance

Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Abbracciata da centinaia di tifosi accorsi al museo, la presentazione ha visto la partecipazione di Benedetto Vigna amministratore delegato Ferrari

Svelata al Museo Enzo Ferrari di Modena la nuova Ferrari 499P per il Campionato del mondo WEC Endurance 2026, con i campioni del mondo in carica nella classe Hypercar Antonio Giovinazzi, James Calado, Alessandro Pier Guidi. Abbracciata da centinaia di tifosi accorsi al museo, la presentazione ha visto la partecipazione di Benedetto Vigna amministratore delegato Ferrari e di Antonello Coletta responabile globale corse clienti ed Endurance del Cavallino.

Questi gli equipaggi. Per la vettura n. 50: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen; e per la n.51 Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi. Otto gli appuntamenti del campionato, con la squadra di Maranello chiamata a difendere il titolo mondiale 2025. Prima gara al via in Qatar a fine marzo, poi in Italia con la 6 ore di Imola a metà aprile.

