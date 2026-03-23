Serie D, Cittadella, mister Gori: 'Noi crediamo ancora nei playoff'

Mattia Gori, allenatore della Cittadella, commenta così la sconfitta per 0-1 a Desenzano: 'Devo fare i complimenti ai ragazzi perché secondo me sono stati bravi, abbiamo fatto una buona gara, credo che probabilmente sia stata una gara alla pari e già il fatto di venire a giocare una gara alla pari qui contro questo avversario credo che sia una buona notizia per noi. Ho solo un po' il rammarico del primo tempo in cui siamo stati un po' timorosi cosa che di solito non è da noi e abbiamo fatto un grande secondo tempo, ma non è bastato. Abbiamo avuto magari due o tre situazioni dove potevamo fare il gol del pareggio non ci siamo riusciti però complessivamente porto a casa una bella prestazione e un grande rammarico, però credo che nel nostro percorso in un anno e mezzo ci siamo avvicinati tanto alle top squadre di questa categoria quindi questa è una cosa positiva, abbiamo giocato contro una top squadra in un top impianto cioè in un contesto che ti porta a dire che ci stiamo avvicinando ai migliori ai più forti, quindi mi porto via questa cosa qua chiaro che c'è un po' di sensazione negativa perché probabilmente nella lettura di qualche episodio potevamo essere più bravi e portare a casa qualcosa, però non cambia il senso che ha questa partita nel nostro percorso.

Ho visto i ragazzi a fine partita tutti distrutti, li capisco perché sono ragazzi che ci tengono veramente tanto. Noi siamo partiti con un obiettivo dato dalla società e nel tempo ci siamo creati in un sogno che nessuno ci ha chiesto. Non dobbiamo in questo momento pensare che sia finito il nostro sogno, perché non lo è. Dobbiamo continuare a lavorare, uscire da qui che abbiamo imparato qualcosa, che siamo diventati migliori. Il nostro percorso è un sogno, che per noi sarebbe qualcosa di mega galattico, non è pregiudicato da questa sconfitta'.

Marco Gaburro può essere soddisfatto. Quella di ieri è stata la 19esima vittoria in campionato del suo Desenzano: 'Era una partita molto fisica, ai ragazzi avevo detto che sarebbe stata diversa rispetto a Sesto - evidenzia l’allenatore veronese -: eppure siamo riusciti a non concedere nemmeno un tiro nello specchio agli avversari. Abbiamo disputato un primo tempo adeguato al tipo di partita, avremmo forse potuto anche raddoppiare. Siamo stati all’altezza di quel che richiedeva la giornata, anche se poi sarebbe sempre meglio andare a chiudere la partita segnando il secondo gol.

La classifica? Quando si fa una corsa a 3 non è ancora il momento di guardarla'.

Matteo Pierotti