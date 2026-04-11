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Cittadella Vis Modena diventa impresa sociale e per festeggiare si sposta dal Mammut a Casa Ciao

Cittadella Vis Modena diventa impresa sociale e per festeggiare si sposta dal Mammut a Casa Ciao

Una location che ha ospitato diversi eventi legati al mondo Pd, sede di Ciao Comunicazione che ha ottenuto affidamenti importanti da Regione Comune

1 minuto di lettura

'Il Cittadella Vis Modena apre un nuovo capitolo: siamo diventati impresa sociale'. L'annuncio arriva dalla società sportiva il cui patron è Paolo Galassini e che recentemente ha visto l'ingresso in società di Ali Aden. Per festeggiare per la prima volta non è stato scelto il Mammut, il nuovissimo club di proprietà di Galassini che negli ultimi anni ha fatto da naturale cornice agli eventi della squadra, ma la 'famosa' Casa Ciao di Corso Cavour a Modena che verrà allestita ad hoc. Una location, comprata dalla Diocesi di Modena che liberò lo stabile nel 2017 dai centri sociali con la promessa di creare un refettorio per i bisognosi, che ha ospitato di recente diversi eventi legati al mondo Pd. Sede di quella Ciao Comunicazione che ha ottenuto affidamenti diretti importanti da Regione Emilia Romagna, Comune di Carpi e Comune di Modena e che è ancora tra i fornitori dell'europarlamentare Stefano Bonaccini. L'appuntamento è per il 16 aprile, modera la serata il direttore della Gazzetta di Modena Davide Berti.

Nella foto Matteo Seghedoni di Ciao Comunicazione e Paolo Galassini

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