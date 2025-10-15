Modena, a Ciao Comunicazione la promozione natalizia del Comune: storia di una rapida 'scalata'
Interrogazione di Arletti e Pulitanò in Regione: 'Vi sono rapporti tra soci o collaboratori di Ciao Comunicazione srl e membri della Giunta Bonaccini e loro parenti?'
Per assegnare il servizio l’ufficio Promozione della città e turismo aveva effettuato una indagine di mercato richiedendo preventivi a tre operatori economici di Modena: Tracce srl, Bunker srl e appunto Ciao Comunicazione, ma l’unica offerta presentata è stata di quest'ultima società.
Da notare che Ciao Comunicazione negli ultimi mesi è stata protagonista di diverse operazioni in città, l'ultima delle quali il tentativo, poi sfumato, del Consiglio comunale di Modena di affidarle (era uno dei tre soggetti in lizza) l'intera comunicazione di tutti i gruppi consigliari con l'accordo dell'asse Pd-Fdi.
Con sede all'ex Cinema Cavour (comprata dalla Diocesi di Modena che lo liberò nel 2017 dai centri sociali con la promessa di creare un refettorio per i bisognosi), la società guidata da Matteo
Una 'scalata' quella di questa società nata nel 2021, che ha fatto un balzo importante nel 2024. Con determinazione dirigenziale16031 del 2 agosto 2024, la Regione Emilia Romagna, guidata allora da Stefano Bonaccini, aveva infatti affidato direttamente alla società Ciao Comunicazione srl l’incarico di ideazione, progettazione e produzione dei contenuti del Rendiconto di mandato 2020-2024, per un corrispettivo complessivo pari a 158.600 euro. Proprio su questo incarico i consiglieri regionali di Fdi Pulitanò e Arletti tre settimane fa hanno presentato una interrogazione per sapere dalla giunta regionale 'se ritenga congruo e giustificato il compenso complessivo riconosciuto alla società Ciao Comunicazione srl per la realizzazione del Bilancio di Mandato 2020-2024, se vi sono stati rapporti di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo, diretti o indiretti, tra soci, collaboratori o consulenti della società Ciao Comunicazione srl e membri della Giunta Bonaccini e loro parenti, precedenti o successivi all’affidamento di cui all’interrogazione e se il progetto non potesse essere gestito interamente, e perciò anche nella realizzazione grafica e nell’impaginazione, internamente'.
Oggi, peraltro, la stessa agenzia figura tra i fornitori dell'europarlamentare Stefano Bonaccini (qui).
Una curiosità - a margine - Ciao Comunicazione figura anche come 'creatore' del sito della società di onoranze funebri Negrini Srl, recentemente dichiarata in liquidazione giudiziale.
Giuseppe Leonelli
