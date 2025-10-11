Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, patto Fdi-Pd su agenzia unica per la comunicazione: dopo inchiesta La Pressa l'accordo è saltato

Modena, patto Fdi-Pd su agenzia unica per la comunicazione: dopo inchiesta La Pressa l'accordo è saltato

Carpentieri stesso aveva dato conto delle tre aziende arbitrariamente chiamate a presentare un preventivo: Ciao, Mediamo e Studio Savarin

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

Alla fine l'accordo, dopo quanto reso noto da La Pressa, è definitivamente saltato. Nella riunione dei Capigruppo dell'8 settembre scorso in Consiglio comunale era già stato dato tutto per fatto. Il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri, il capogruppo Pd Diego Lenzini e il collega capogruppo di Fdi Luca Negrini avevano chiarito come i fondi per la comunicazione dei due principali gruppi di maggioranza e di opposizione, nonostante la contrarietà di M5S e di tutte le opposizioni, dovevano andare a una sola agenzia di comunicazione che si sarebbe quindi occupata simultaneamente della comunicazione di Fdi e Pd. Carpentieri stesso aveva dato conto delle tre aziende arbitrariamente chiamate a presentare un preventivo: Ciao comunicazione, Mediamo e Studio Savarin.
Il tutto in nome di una delibera (quella sì votata all'unanimità) del 28 aprile 2025 nella quale si era approvata la 'Disciplina delle spese ammissibili' che prevedeva al punto 5 l'affidamento appunto a un soggetto unico per i servizi di comunicazione di tutti i gruppi.
Ma il resoconto puntuale che il nostro giornale ha riportato, ha provocato più di una perplessità anche nei dirigenti comunali e così alla fine il progetto è saltato, nonostante le rassicurazioni di Carpentieri e Negrini stesso che alla riunione dei Capigruppo dell'8 settembre aveva dichiarato che, a suo avviso, bisogna stare attenti a non attaccare il Comune, aggiungendo che quando egli è in giro per Modena rappresenta il Comune e ne porta la spilla.
In base al nuovo accordo i gruppi dovranno utilizzare fondi propri per la comunicazione e non verrà indetta alcuna gara per definire un operatore unico.
g.leo.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Allarme sicurezza a Modena, sbagliato il silenzio del sindaco

Allarme sicurezza a Modena, sbagliato il silenzio del sindaco

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Modena, domani al Comunale il concerto per i 90 anni dalla nascita di Pavarotti

Modena, domani al Comunale il concerto per i 90 anni dalla nascita di Pavarotti

Modena protagonista del 63esimo congresso di Chirurgia della Mano

Modena protagonista del 63esimo congresso di Chirurgia della Mano

Modena, incontro in Municipio tra il sindaco Massimo Mezzetti e Giancarlo Giannini

Modena, incontro in Municipio tra il sindaco Massimo Mezzetti e Giancarlo Giannini

Modena, visita degli amministratori pubblici all'inceneritore: Hera fa da guida

Modena, visita degli amministratori pubblici all'inceneritore: Hera fa da guida

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti 'Rifiuti a Modena, dopo un giro al gioco dell’oca siamo ritornati al punto di partenza'

'Rifiuti a Modena, dopo un giro al gioco dell’oca siamo ritornati al punto di partenza'

Segreteria provinciale Cgil Modena, Alessandro De Nicola in pole per sostituire Daniele Dieci

Segreteria provinciale Cgil Modena, Alessandro De Nicola in pole per sostituire Daniele Dieci

Cambio segretario provinciale e nuovo sciopero del 25: Landini torna a Modena

Cambio segretario provinciale e nuovo sciopero del 25: Landini torna a Modena

Parisi (Modena Civica): 'Agenzia Casa non tutela più i cittadini fragili. Serve revisione del progetto'

Parisi (Modena Civica): 'Agenzia Casa non tutela più i cittadini fragili. Serve revisione del progetto'