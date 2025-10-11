Modena, patto Fdi-Pd su agenzia unica per la comunicazione: dopo inchiesta La Pressa l'accordo è saltato

Alla fine l'accordo, dopo quanto reso noto da La Pressa, è definitivamente saltato. Nella riunione dei Capigruppo dell'8 settembre scorso in Consiglio comunale era già stato dato tutto per fatto. Il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri, il capogruppo Pd Diego Lenzini e il collega capogruppo di Fdi Luca Negrini avevano chiarito come i fondi per la comunicazione dei due principali gruppi di maggioranza e di opposizione, nonostante la contrarietà di M5S e di tutte le opposizioni, dovevano andare a una sola agenzia di comunicazione che si sarebbe quindi occupata simultaneamente della comunicazione di Fdi e Pd. Carpentieri stesso aveva dato conto delle tre aziende arbitrariamente chiamate a presentare un preventivo: Ciao comunicazione, Mediamo e Studio Savarin.

Il tutto in nome di una delibera (quella sì votata all'unanimità) del 28 aprile 2025 nella quale si era approvata la 'Disciplina delle spese ammissibili' che prevedeva al punto 5 l'affidamento appunto a un soggetto unico per i servizi di comunicazione di tutti i gruppi.

Ma il resoconto puntuale che il nostro giornale ha riportato, ha provocato più di una perplessità anche nei dirigenti comunali e così alla fine il progetto è saltato, nonostante le rassicurazioni di Carpentieri e Negrini stesso che alla riunione dei Capigruppo dell'8 settembre aveva dichiarato che, a suo avviso, bisogna stare attenti a non attaccare il Comune, aggiungendo che quando egli è in giro per Modena rappresenta il Comune e ne porta la spilla.

In base al nuovo accordo i gruppi dovranno utilizzare fondi propri per la comunicazione e non verrà indetta alcuna gara per definire un operatore unico.

g.leo.

