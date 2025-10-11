Modena, domani al Comunale il concerto per i 90 anni dalla nascita di Pavarotti
Ospite d’eccezione della serata sarà il celebre tenore toscano Vittorio Grigòlo, cui Luciano Pavarotti trasmise personalmente la propria esperienza
Alle 20.30 il Teatro Comunale Pavarotti-Freni ospiterà La voce del coro per Modena, un concerto ideato e curato dalla Fondazione Luciano Pavarotti per celebrare due ricorrenze di particolare significato: i novant’anni dalla nascita del Maestro Pavarotti e i settant’anni dalla vittoria della Corale Gioachino Rossini al concorso internazionale Llangollen International Musical Eisteddfod in Galles. Il programma della serata, pensato come un doppio omaggio alla figura e all’eredità del grande tenore modenese, unirà il ricordo personale e familiare, alle radici ‘corali’ da cui prese avvio la sua straordinaria carriera. Nel 1955, infatti, la Corale Rossini di Modena vinse a Llangollen, prima formazione italiana a imporsi in un festival che rappresentava allora uno dei più prestigiosi appuntamenti internazionali per il canto corale. Tra i coristi c’era anche Fernando Pavarotti, padre di Luciano, e lo stesso giovane Luciano, poco più che diciannovenne. Quell’esperienza, vissuta insieme al coro della propria città, segnò per lui un momento decisivo: da lì nacque la consapevolezza di voler dedicare la vita alla musica.
Ospite d’eccezione della serata sarà il celebre tenore toscano Vittorio Grigòlo, cui Luciano Pavarotti trasmise personalmente la propria esperienza e la propria visione artistica. Accanto a Grigolo, il soprano Maria Francesca Rossi e il mezzosoprano Benedetta Mazzetto. Ad accompagnarli, l’Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti, diretta da Matteo Parmeggiani. Sul palcoscenico, inoltre, si alterneranno la Corale Gioachino Rossini di Modena, diretta da Luca Saltini, e il Fron Male Voice Choir del Galles, ensemble che nel 1955 fu tra i protagonisti di quella storica edizione del concorso e che oggi torna a Modena per rinnovare un’amicizia nata nel segno della musica e dell’accoglienza reciproca.
In occasione del 90° anniversario della nascita di Luciano Pavarotti, inoltre, la voce inconfondibile del grande tenore modenese risuonerà sotto i portici e in tutta l'area di piazza Grande. Il cuore del centro storico sarà quindi il luogo nel quale ascoltare per tutto il giorno le sue interpretazioni più amate grazie a un sistema di filodiffusione. Anche all’interno del Teatro Comunale Pavarotti-Freni (che resterà aperto alle visite del pubblico dalle ore 10 alle ore 16) si potranno ascoltare le note immortali di arie come Nessun dorma!
Il programma del concerto, invece, offrirà un percorso attraverso alcune delle pagine tra le più famose del repertorio lirico italiano e corale, da Verdi a Puccini, da Rossini a Donizetti, con momenti di dialogo tra tradizione italiana e repertorio gallese con alcuni canti e brani corali tradizionali di grande suggestione.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena: Tribunale dichiara liquidazione giudiziale per la Negrini srl, storica agenzia di onoranze funebri
Museo Civico di Modena, 82mila euro alla Fondazione Museo Egizio di Torino per affiancare la Piccinini
Compagnia delle Mo.Re.: i protagonisti del musical modenese
Al Castello di Montecuccolo Guido Sola presenta il suo libro insieme a Eugenio Tangerini
Il meraviglioso cammino di Valda: con la modenese Marta Mingucci un viaggio alla scoperta della semplicitàArticoli Recenti
Io sono di terra, io sono di fuoco: la personale di Wanda Benatti
With One Eye Open: la fotografia come testimone del graffiti writing arriva a Modena
Ago Modena, Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari
Vignola, Baffodoro live al Circolo Ribalta