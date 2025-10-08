With One Eye Open: la fotografia come testimone del graffiti writing arriva a Modena
Domani alle 20 presso La Tenda di Modena, la serie dedicata al ruolo dell’immagine nei graffiti
With One Eye Open è un’ode alla fotografia nel mondo del graffiti writing: quattro cortometraggi che raccontano la prospettiva di altrettanti fotografi – Alex Fakso, Cat Cent Cat, Edward Nightingale e MIA Crew – offrendo uno sguardo unico e personale su una cultura spesso invisibile, fugace o fraintesa.
Dalle fotografie che hanno contribuito a diffondere globalmente il writing, agli scatti che restano l’unica testimonianza di opere destinate a sparire, la serie esplora il ruolo fondamentale dell’immagine in una pratica artistica caratterizzata dall’effimero.Ideata e diretta da Jonathan Pieterse, con concept di Jasper van Es e colonna sonora firmata da Niels Matitawaer, la serie ha debuttato a Parigi lo scorso settembre e intrapreso un tour europeo che, dopo Modena, farà tappa
Alla proiezione modenese saranno presenti il regista Jonathan Pieterse, il curatore Jasper van Es e l’artista Alex Fakso, fotografo e writer attivo dai primi anni ’90, protagonista del quarto episodio della serie.
Con With One Eye Open il pubblico modenese avrà l’opportunità di scoprire un tassello fondamentale della cultura urbana contemporanea: la fotografia come memoria, testimonianza e strumento creativo per i writers. L’appuntamento è per giovedì 9 ottobre alle ore 20.00 presso La Tenda di Modena, con ingresso libero e gratuito.
Stefano Soranna
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, Arkadia al parco Novi Sad: tre giorni di festa e un progetto per la città
Museo Civico di Modena, 82mila euro alla Fondazione Museo Egizio di Torino per affiancare la Piccinini
Compagnia delle Mo.Re.: i protagonisti del musical modenese
Al Castello di Montecuccolo Guido Sola presenta il suo libro insieme a Eugenio TangeriniArticoli Recenti
Ago Modena, Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari
Vignola, Baffodoro live al Circolo Ribalta
Energumeni, l’incontro sonoro tra Fabrizio Tavernelli e Manitù Rossi
La mostra: 'Sguardi di impresa, Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari'