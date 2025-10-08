Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

With One Eye Open: la fotografia come testimone del graffiti writing arriva a Modena

Domani alle 20 presso La Tenda di Modena, la serie dedicata al ruolo dell’immagine nei graffiti

Un viaggio all’interno della cultura del graffiti writing raccontato attraverso l’obiettivo fotografico. È questo il cuore di With One Eye Open, la serie di brevi documentari dedicati al legame fra fotografia e graffiti, che giunge a Modena per la sua prima proiezione italiana giovedì 9 ottobre alle ore 20.00 presso La Tenda (Via Monte Kosica). L’ingresso è gratuito. L’evento, sostenuto dalla Fondazione Mondriaan di Amsterdam, rientra nel programma di anteprima di Assedio 2026, a cura di URBANER in collaborazione con Mo’ Better Football.
With One Eye Open è un’ode alla fotografia nel mondo del graffiti writing: quattro cortometraggi che raccontano la prospettiva di altrettanti fotografi – Alex Fakso, Cat Cent Cat, Edward Nightingale e MIA Crew – offrendo uno sguardo unico e personale su una cultura spesso invisibile, fugace o fraintesa.
Dalle fotografie che hanno contribuito a diffondere globalmente il writing, agli scatti che restano l’unica testimonianza di opere destinate a sparire, la serie esplora il ruolo fondamentale dell’immagine in una pratica artistica caratterizzata dall’effimero.Ideata e diretta da Jonathan Pieterse, con concept di Jasper van Es e colonna sonora firmata da Niels Matitawaer, la serie ha debuttato a Parigi lo scorso settembre e intrapreso un tour europeo che, dopo Modena, farà tappa
a Milano, Basilea, Monaco di Baviera, Amburgo, Berlino e Dortmund.
Alla proiezione modenese saranno presenti il regista Jonathan Pieterse, il curatore Jasper van Es e l’artista Alex Fakso, fotografo e writer attivo dai primi anni ’90, protagonista del quarto episodio della serie.
Con With One Eye Open il pubblico modenese avrà l’opportunità di scoprire un tassello fondamentale della cultura urbana contemporanea: la fotografia come memoria, testimonianza e strumento creativo per i writers. L’appuntamento è per giovedì 9 ottobre alle ore 20.00 presso La Tenda di Modena, con ingresso libero e gratuito.
Stefano Soranna
