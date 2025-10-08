With One Eye Open: la fotografia come testimone del graffiti writing arriva a Modena

Un viaggio all’interno della cultura del graffiti writing raccontato attraverso l’obiettivo fotografico. È questo il cuore di With One Eye Open, la serie di brevi documentari dedicati al legame fra fotografia e graffiti, che giunge a Modena per la sua prima proiezione italiana giovedì 9 ottobre alle ore 20.00 presso La Tenda (Via Monte Kosica). L’ingresso è gratuito. L’evento, sostenuto dalla Fondazione Mondriaan di Amsterdam, rientra nel programma di anteprima di Assedio 2026, a cura di URBANER in collaborazione con Mo’ Better Football.With One Eye Open è un’ode alla fotografia nel mondo del graffiti writing: quattro cortometraggi che raccontano la prospettiva di altrettanti fotografi – Alex Fakso, Cat Cent Cat, Edward Nightingale e MIA Crew – offrendo uno sguardo unico e personale su una cultura spesso invisibile, fugace o fraintesa.Dalle fotografie che hanno contribuito a diffondere globalmente il writing, agli scatti che restano l’unica testimonianza di opere destinate a sparire, la serie esplora il ruolo fondamentale dell’immagine in una pratica artistica caratterizzata dall’effimero.Ideata e diretta da Jonathan Pieterse, con concept di Jasper van Es e colonna sonora firmata da Niels Matitawaer, la serie ha debuttato a Parigi lo scorso settembre e intrapreso un tour europeo che, dopo Modena, farà tappaa Milano, Basilea, Monaco di Baviera, Amburgo, Berlino e Dortmund.Alla proiezione modenese saranno presenti il regista Jonathan Pieterse, il curatore Jasper van Es e l’artista Alex Fakso, fotografo e writer attivo dai primi anni ’90, protagonista del quarto episodio della serie.Con With One Eye Open il pubblico modenese avrà l’opportunità di scoprire un tassello fondamentale della cultura urbana contemporanea: la fotografia come memoria, testimonianza e strumento creativo per i writers. L’appuntamento è per giovedì 9 ottobre alle ore 20.00 presso La Tenda di Modena, con ingresso libero e gratuito.