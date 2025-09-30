Compagnia delle Mo.Re.: i protagonisti del musical modenese

Le date

A Modena, in via degli Inventori (e mai via più fu azzeccata), esiste un luogo magico. Un luogo dove più di sessanta persone creano, provano, costruiscono, cuciono, confezionano, organizzano spettacoli di musical e prosa.Questa fucina instancabile spicca e spacca nel panorama emiliano per la professionalità e l’energia di tutte le sue messe in scena totalmente e rigorosamente dal vivo, attori e orchestra. Sotto la direzione artistica di Maicol Piccinini e tutti i suoi attenti collaboratori, “le MoRe” dal 2008 hanno trasformato i palcoscenici di Modena (e non solo) in cantieri di creatività.17 stagioni, 25 spettacoli, tra musical e prosa; grandi titoli del teatro musicale tra cui Footloose, Grease, Sister Act - tutti e tre presenti nel cartellone 2025/2026. A questi si affiancano altre splendide produzioni che hanno portato migliaia di spettatori a scegliere di passare a teatro anche serate speciali come Capodanno e Halloween, trasformando il teatro in una vera festa.I performer della compagnia ormai hanno fatto del teatro la loro seconda casa, con passione e dedizione, giorno dopo giorno, spettacolo dopo spettacolo, conquistando un pubblico sempre più ampio, attirando non solo appassionati del genere, ma anche chi al teatro ci è arrivato per curiosità rimanendo poi incantato.Perché è questala forza di questo gruppo: un’officina di talenti, un progetto collettivo in cui scenografi, musicisti, tecnici e attori lavorano fianco a fianco, in modo professionale e con un obiettivo comune: meravigliare e strappare un sorriso a tutti i suoi spettatori e spettatrici, condividere con loro questo immenso amore per il musical e il teatro.OTTOBRE11 FOOTLOSE - Teatro Carani - Sassuolo (MO)​24 FOOTLOSE - Teatro Verdi Montecatini (PT)DICEMBRE7 GREASE - Teatro De Andrè - Casalgrande (RE)8 GREASE - Teatro De Andrè - Casalgrande (RE)13 SISTER ACT - Teatro Clerici - Brescia (BS)​26 SISTER ACT - Teatro Michelangelo - Modena27 SISTER ACT - Teatro Michelangelo - Modena28 SISTER ACT - Teatro Michelangelo - ModenaGENNAIO1 SISTER ACT - Teatro Michelangelo - Modena3 SISTER ACT - Teatro Michelangelo - Modena4 SISTER ACT - MTeatro Michelangelo - Modenain via di definizione - UNA FAMIGLIA QUASI PERFETTA - Teatro Troisi - Nonantola (MO)FEBBRAIO​21 SISTER ACT - Teatro De Andrè - Casalgrande (RE)22 SISTER ACT - Teatro De Andrè - Casalgrande (RE)in via di definizione - UNA FAMIGLIA QUASI PERFETTA - Teatro Comunale - Bomporto (MO)MARZO7 UNA FAMIGLIA QUASI PERFETTA - Teatro Verdi - Crevalcore (BO).