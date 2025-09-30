Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Compagnia delle Mo.Re.: i protagonisti del musical modenese

Un’officina di talenti, un progetto collettivo in cui scenografi, musicisti, tecnici e attori lavorano fianco a fianco, in modo professionale

A Modena, in via degli Inventori (e mai via più fu azzeccata), esiste un luogo magico. Un luogo dove più di sessanta persone creano, provano, costruiscono, cuciono, confezionano, organizzano spettacoli di musical e prosa.
Questa fucina instancabile spicca e spacca nel panorama emiliano per la professionalità e l’energia di tutte le sue messe in scena totalmente e rigorosamente dal vivo, attori e orchestra. Sotto la direzione artistica di Maicol Piccinini e tutti i suoi attenti collaboratori, “le MoRe” dal 2008 hanno trasformato i palcoscenici di Modena (e non solo) in cantieri di creatività.17 stagioni, 25 spettacoli, tra musical e prosa; grandi titoli del teatro musicale tra cui Footloose, Grease, Sister Act - tutti e tre presenti nel cartellone 2025/2026. A questi si affiancano altre splendide produzioni che hanno portato migliaia di spettatori a scegliere di passare a teatro anche serate speciali come Capodanno e Halloween, trasformando il teatro in una vera festa.
I performer della compagnia ormai hanno fatto del teatro la loro seconda casa, con passione e dedizione, giorno dopo giorno, spettacolo dopo spettacolo, conquistando un pubblico sempre più ampio, attirando non solo appassionati del genere, ma anche chi al teatro ci è arrivato per curiosità rimanendo poi incantato.Perché è questa
la forza di questo gruppo: un’officina di talenti, un progetto collettivo in cui scenografi, musicisti, tecnici e attori lavorano fianco a fianco, in modo professionale e con un obiettivo comune: meravigliare e strappare un sorriso a tutti i suoi spettatori e spettatrici, condividere con loro questo immenso amore per il musical e il teatro.

Le date

OTTOBRE
11 FOOTLOSE - Teatro Carani - Sassuolo (MO)​
24 FOOTLOSE - Teatro Verdi Montecatini (PT)
 

DICEMBRE
7 GREASE - Teatro De Andrè - Casalgrande (RE)
8 GREASE - Teatro De Andrè - Casalgrande (RE)
13 SISTER ACT - Teatro Clerici - Brescia (BS)​
26 SISTER ACT - Teatro Michelangelo - Modena
27 SISTER ACT - Teatro Michelangelo - Modena
28 SISTER ACT - Teatro Michelangelo - Modena
 

GENNAIO
1 SISTER ACT - Teatro Michelangelo - Modena
3 SISTER ACT - Teatro Michelangelo - Modena
4 SISTER ACT - MTeatro Michelangelo - Modena
in via di definizione - UNA FAMIGLIA QUASI PERFETTA - Teatro Troisi - Nonantola (MO)
 

FEBBRAIO​
21 SISTER ACT - Teatro De Andrè - Casalgrande (RE)
22 SISTER ACT - Teatro De Andrè - Casalgrande (RE)
in via di definizione - UNA FAMIGLIA QUASI PERFETTA - Teatro Comunale - Bomporto (MO)
 

MARZO
7 UNA FAMIGLIA QUASI PERFETTA - Teatro Verdi - Crevalcore (BO).
