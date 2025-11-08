Modena, il Museo della Figurina ricorda Giuseppe Panini a 100 anni dalla nascita
Il Museo è nato nel 2006 dalla donazione al Comune di Modena della collezione di Giuseppe Panini, scomparso nel 1996
08 novembre 2025 alle 11:46
Con una foto dell’appassionato collezionista, intento a consultare raccoglitori di figurine, e una sua caricatura insieme ai fratelli con cui fondò l’azienda, il Museo della Figurina di Modena ricorda i 100 anni dalla nascita di Giuseppe Panini, avvenuta il 9 novembre del 1925 a Pozza di Maranello.Il Museo, infatti, è nato nel 2006 dalla donazione al Comune di Modena della collezione che Giuseppe Panini, scomparso nel 1996, aveva pazientemente raccolto negli anni e che permette di raccontare la storia della figurina dall’Ottocento a oggi: dalle immagini dell’Esposizione universale di Parigi del 1867 fino alle raccolte dal sapore enciclopedico dei primi anni nel Novecento o dedicate agli assi dello sport, per arrivare agli album dei calciatori della Panini (il primo è del 1961) e alle collezioni su serie tv, animali, musica, cartoni animati e agli sticker dei giorni nostri.Al Museo, oggi affidato alla gestione di Fondazione Ago, si ricostruisce quindi la storia della figurina, ma si possono ammirare anche altri materiali affini per tecnica e funzione, che Giuseppe ha collezionato nel corso della sua vita: piccole stampe antiche, scatole di fiammiferi, bolli chiudilettera, carta moneta, menu, calendarietti.La caricatura di Bruno Prosdocimi che lo ritrae insieme ai fratelli Benito, Franco Cosimo e
Umberto diventò una figurina dell’album calciatori 1968/69: in Museo è esposta insieme al disegno originale firmato dal vignettista.Il Museo della Figurina si può visitare dal mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, al sabato, alla domenica e nei festivi dalle 11 alle 19 a orario continuato. Ingresso 10 euro (ridotto 5 euro), con agevolazione per i residenti in provincia di Modena (7 euro). Nel biglietto è compresa anche la visita alla mostra di Paolo Ventura “L’oca gigante e altre meraviglie”. Ingresso libero per tutti ogni prima domenica del mese; per i residenti anche ogni mercoledì, come da tradizione di Fondazione Ago.
