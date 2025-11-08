Stefania Palmieri, la 36enne modenese morta ieri in un incidente sulla A22 all'altezza del casello di Mantova Nord, aspettava un figlio e la gravidanza era prevista tra pochi giorni. Una tragedia nella tragedia quella che ha coinvolto la giovane donna, figlia di Beniamino Palmieri, noto chirurgo ed ex professore Unimore. Diplomata al liceo Muratori e laureata alla Bocconi, Stefania Palmieri era direttore delle risorse umane per Autry international, una azienda di abbigliamento e moda a Dolo, in provincia di Venezia. Ieri si stava recando nel veronese per raggiungere alcuni parenti, quando la sua Audi ha tamponato violentemente una cisterna stroncando la sua esistenza e quella del bambino che a breve avrebbe visto la luce.
Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza
Il padre, Beniamino Palmieri, è un noto chirurgo ed ex professore Unimore. Ieri Stefania stava andando nel veronese da alcuni parenti
