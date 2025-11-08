Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Il padre, Beniamino Palmieri, è un noto chirurgo ed ex professore Unimore. Ieri Stefania stava andando nel veronese da alcuni parenti

1 minuto di lettura
Stefania Palmieri, la 36enne modenese morta ieri in un incidente sulla A22 all'altezza del casello di Mantova Nord, aspettava un figlio e la gravidanza era prevista tra pochi giorni. Una tragedia nella tragedia quella che ha coinvolto la giovane donna, figlia di Beniamino Palmieri, noto chirurgo ed ex professore Unimore. Diplomata al liceo Muratori e laureata alla Bocconi, Stefania Palmieri era direttore delle risorse umane per Autry international, una azienda di abbigliamento e moda a Dolo, in provincia di Venezia. Ieri si stava recando nel veronese per raggiungere alcuni parenti, quando la sua Audi ha tamponato violentemente una cisterna stroncando la sua esistenza e quella del bambino che a breve avrebbe visto la luce.

'Modena, quella lapide sul palazzo Ducale è un affronto a chi si oppose al regime dei Duchi'

'I nomi di Gaza': a Modena lettura collettiva dei nomi dei bimbi palestinesi uccisi

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Domenica c'è la CorriMutina: attenzione a chiusure e divieti

Modena, scoperto un B&B abusivo attivo da anni

Modena, via Vaciglio al buio, Hera Luce replica: 'Non abbiamo in gestione quell'impianto'

