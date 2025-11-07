Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Tragedia sull'autostrada del Brennero oggi a mezzogiorno. Una donna di 36 anni di Modena alla guida di una Audi ha tamponato un'autobotte: l'impatto è stato particolarmente violento e la 36enne è deceduta sul colpo. Sul posto i soccorsi del personale del 118 e i vigili del fuoco di Mantova. L’incidente si è verificato poco dopo il casello di Mantova Nord in direzione del Brennero e ha comportato la chiusura dell’ingresso di Mantova Nord in direzione Brennero.



