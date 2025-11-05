Modena, l'omaggio del Museo della Figurina di Modena a Giorgio Forattini

Giorgio Forattini, il vignettista scomparso a 94 anni, nella sua lunga carriera si cimentò anche con le figurine, senza perdere nulla del suo tratto satirico e irriverente che ha caratterizzato i suoi disegni pubblicati, nel corso degli anni, in molti giornali, autentici editoriali graffianti e incisivi. Lo ricorda Il Museo della Figurina di Modena pubblicando online alcune immagini delle sue figurine della collezione del 1988 “I Vip di Forattini presentati da La Repubblica” della Panini di Modena.

L’album di 120 figurine proponeva, con lo stile inconfondibile dell’autore, caricature dei politici italiani dell’epoca e dei potenti a livello internazionale, con in copertina un elegante Gianni Agnelli.

Le caricature dei personaggi famosi sono un genere molto diffuso nelle figurine, fin dall’Ottocento, e la Panini di Modena aveva già pubblicato nel 1973 un album di caricature “Ok Vip” con il disegnatore Prosdocimi che propose una divertente carrellata di volti celebri della storia e dell’attualità: dalla politica allo spettacolo, fino allo sport.