Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, l'omaggio del Museo della Figurina di Modena a Giorgio Forattini

Modena, l'omaggio del Museo della Figurina di Modena a Giorgio Forattini

Il vignettista alla fine degli anni Ottanta realizzò anche un album di figurine con le sue caricature satiriche dei potenti

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Udicon

Giorgio Forattini, il vignettista scomparso a 94 anni, nella sua lunga carriera si cimentò anche con le figurine, senza perdere nulla del suo tratto satirico e irriverente che ha caratterizzato i suoi disegni pubblicati, nel corso degli anni, in molti giornali, autentici editoriali graffianti e incisivi. Lo ricorda Il Museo della Figurina di Modena pubblicando online alcune immagini delle sue figurine della collezione del 1988 “I Vip di Forattini presentati da La Repubblica” della Panini di Modena.

L’album di 120 figurine proponeva, con lo stile inconfondibile dell’autore, caricature dei politici italiani dell’epoca e dei potenti a livello internazionale, con in copertina un elegante Gianni Agnelli.

Le caricature dei personaggi famosi sono un genere molto diffuso nelle figurine, fin dall’Ottocento, e la Panini di Modena aveva già pubblicato nel 1973 un album di caricature “Ok Vip” con il disegnatore Prosdocimi che propose una divertente carrellata di volti celebri della storia e dell’attualità: dalla politica allo spettacolo, fino allo sport.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Musica Sacra: il Requiem di Mozart alla chiesa del Voto

Musica Sacra: il Requiem di Mozart alla chiesa del Voto

'Grazie Islam': a Modena Franco Cardini presenta il suo libro

'Grazie Islam': a Modena Franco Cardini presenta il suo libro

Modena, domani al Comunale il concerto per i 90 anni dalla nascita di Pavarotti

Modena, domani al Comunale il concerto per i 90 anni dalla nascita di Pavarotti

Vignola, la storia dei Raf Punk con il libro di Laura Carroli

Vignola, la storia dei Raf Punk con il libro di Laura Carroli

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti Vignola, Ulrich Sandner, Stefano Donato e Arlo Bigazzi in concerto

Vignola, Ulrich Sandner, Stefano Donato e Arlo Bigazzi in concerto

I Brics e noi: l’Italia in un Mondo che cambia: il giornalista modenese Vernole a Ferrara

I Brics e noi: l’Italia in un Mondo che cambia: il giornalista modenese Vernole a Ferrara

Elogio della tracotanza: da Giuseppe Leonelli una sfida che diventa ricerca di sè

Elogio della tracotanza: da Giuseppe Leonelli una sfida che diventa ricerca di sè

Museo Civico di Modena, in mostra il ritratto di Achille Tacoli

Museo Civico di Modena, in mostra il ritratto di Achille Tacoli