Modena a Frosinone per un big match che vale la vetta

Il big match odierno della serie B si gioca a Frosinone allo stadio Benito Stirpe; il Modena capolista sarà in campo contro una delle sorprese della serie B, per una partita che ha il sapore del banco di prova e che può rappresentare, per entrambe le formazioni, un importante crocevia per il futuro del campionato; con la sconfitta, e la concomitanza di altri risultati, il Modena potrebbe perdere il primato, mentre i ciociari aggancerebbero i gialli; inutile dire che la vittoria proietterebbe i gialli in una altra galassia, e rappresenterebbe una ulteriore prova di forza assoluta.Il Modena troverà dunque un ambiente pronto a sostenere i Leoni, in uno stadio che non è tanto amico ai gialli; il Modena ha giocato a Frosinone solo 8 volte, tutte in serie B, con 3 vittorie dei padroni di casa, quattro pareggi e una sola vittoria del Modena, che risale al 17 maggio 2008, quando i gialli si imposero per 4 a 2 con reti di Bruno, doppietta, Ungari e Koffi. L’ultima a Frosinone risale al 27 agosto 2024, era il Modena di Bisoli, la partita finì con un pareggio per 1 a 1 con rete allo scadere di Defrel.Il Frosinone, reduce dalla vittoriain trasferta a Carrara, ha giocato in casa fino ad ora 5 volte, conquistando 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta per un totale di 10 punti, conditi da 11 reti segnate e solo 4 subite; i padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo per consolidarsi nelle zone alte. Al Modena serviranno come sempre gli attributi, di cui è ampiamente dotato, e la capacità di coprire il campo, nelle due fasi, con la giusta dose di cattiveria agonistica e la solita intensità, per mettere in difficoltà i padroni di casa; difesa accorta e contrattacchi mirati per puntare come sempre al massimo risultato possibile. Il Modena capolista non può avere paura di queste partite, che possono costituire un importante viatico per il futuro del campionato e un bel trampolino da cui poter spiccare il volo verso altri lidi; sarà un bell’esame di maturità che il Modena è preparato ad affrontare e anche a superare. Per le scelte iniziali, non sono tra i convocati, oltre a Gerli, anche Cauz, Cotali e Pergreffi, tutti colpiti da acciacchi vari; mister Sottil dovrebbe riproporre nel suo 3-5-2 quello che fino ad ora è apparso l’undici base: davanti a Chichizola, spazio al trio Tonoli,Adorni, e Nieling, anche se Sottil potrebbe scegliere Dellavalle al centro della difesa; a centrocampo, con l’assenza di Gerli, probabile che si veda in avvio il quintetto Zanimacchia, Magnino, Santoro, Pyythia e Zampano: anche qui, i ballottaggi sono per Sersanti, Massolin, e la presenza in fascia di Beyuku; davanti, sicuro Gliozzi, con Di Mariano probabile al suo fianco, anche se non è escluso l’impiego di Defrel.Arbitra la partita Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, figlio d’arte: il padre Francesco arbitrò tra la serie A e la B negli anni 90; il Modena ha incrociato l’arbitro Arena in 2 precedenti con 1 vittoria e 1 pareggio; anche i ciociari hanno due precedenti con l’arbitro campano, con una vittoria e una sconfitta. Calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, davanti a circa 350 tifosi gialloblù, che non mancheranno come sempre di sostenere il volo del canarino.