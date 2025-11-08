Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena a Frosinone per un big match che vale la vetta

Modena a Frosinone per un big match che vale la vetta

Il Modena troverà un ambiente pronto a sostenere i Leoni, in uno stadio che non è tanto amico ai gialli

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Il big match odierno della serie B si gioca a Frosinone allo stadio Benito Stirpe; il Modena capolista sarà in campo contro una delle sorprese della serie B, per una partita che ha il sapore del banco di prova e che può rappresentare, per entrambe le formazioni, un importante crocevia per il futuro del campionato; con la sconfitta, e la concomitanza di altri risultati, il Modena potrebbe perdere il primato, mentre i ciociari aggancerebbero i gialli; inutile dire che la vittoria proietterebbe i gialli in una altra galassia, e rappresenterebbe una ulteriore prova di forza assoluta.

Il Modena troverà dunque un ambiente pronto a sostenere i Leoni, in uno stadio che non è tanto amico ai gialli; il Modena ha giocato a Frosinone solo 8 volte, tutte in serie B, con 3 vittorie dei padroni di casa, quattro pareggi e una sola vittoria del Modena, che risale al 17 maggio 2008, quando i gialli si imposero per 4 a 2 con reti di Bruno, doppietta, Ungari e Koffi. L’ultima a Frosinone risale al 27 agosto 2024, era il Modena di Bisoli, la partita finì con un pareggio per 1 a 1 con rete allo scadere di Defrel.

Il Frosinone, reduce dalla vittoria
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
in trasferta a Carrara, ha giocato in casa fino ad ora 5 volte, conquistando 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta per un totale di 10 punti, conditi da 11 reti segnate e solo 4 subite; i padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo per consolidarsi nelle zone alte. Al Modena serviranno come sempre gli attributi, di cui è ampiamente dotato, e la capacità di coprire il campo, nelle due fasi, con la giusta dose di cattiveria agonistica e la solita intensità, per mettere in difficoltà i padroni di casa; difesa accorta e contrattacchi mirati per puntare come sempre al massimo risultato possibile. Il Modena capolista non può avere paura di queste partite, che possono costituire un importante viatico per il futuro del campionato e un bel trampolino da cui poter spiccare il volo verso altri lidi; sarà un bell’esame di maturità che il Modena è preparato ad affrontare e anche a superare.

Per le scelte iniziali, non sono tra i convocati, oltre a Gerli, anche Cauz, Cotali e Pergreffi, tutti colpiti da acciacchi vari; mister Sottil dovrebbe riproporre nel suo 3-5-2 quello che fino ad ora è apparso l’undici base: davanti a Chichizola, spazio al trio Tonoli,
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Adorni, e Nieling, anche se Sottil potrebbe scegliere Dellavalle al centro della difesa; a centrocampo, con l’assenza di Gerli, probabile che si veda in avvio il quintetto Zanimacchia, Magnino, Santoro, Pyythia e Zampano: anche qui, i ballottaggi sono per Sersanti, Massolin, e la presenza in fascia di Beyuku; davanti, sicuro Gliozzi, con Di Mariano probabile al suo fianco, anche se non è escluso l’impiego di Defrel.

Arbitra la partita Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, figlio d’arte: il padre Francesco arbitrò tra la serie A e la B negli anni 90; il Modena ha incrociato l’arbitro Arena in 2 precedenti con 1 vittoria e 1 pareggio; anche i ciociari hanno due precedenti con l’arbitro campano, con una vittoria e una sconfitta.

Calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, davanti a circa 350 tifosi gialloblù, che non mancheranno come sempre di sostenere il volo del canarino.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc

Foto dell'autore

Come on rise up, schiena dritta, testa alta e sguardo verso l'infinito. Lo sport è una lezione di vita....   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Weekend in provincia fuori Modena: tra storia e tradizioni, gli appuntamenti di sabato e domenica

Weekend in provincia fuori Modena: tra storia e tradizioni, gli appuntamenti di sabato e domenica

Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

'Modena, quella lapide sul palazzo Ducale è un affronto a chi si oppose al regime dei Duchi'

'Modena, quella lapide sul palazzo Ducale è un affronto a chi si oppose al regime dei Duchi'

'I nomi di Gaza': a Modena lettura collettiva dei nomi dei bimbi palestinesi uccisi

'I nomi di Gaza': a Modena lettura collettiva dei nomi dei bimbi palestinesi uccisi

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Domenica c'è la CorriMutina: attenzione a chiusure e divieti

Domenica c'è la CorriMutina: attenzione a chiusure e divieti

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Hockey su ghiaccio: al via il campionato, Miners di Fanano pronti

Hockey su ghiaccio: al via il campionato, Miners di Fanano pronti

Volley Modena combatte, ma subisce la rimonta vincente di Offanengo

Volley Modena combatte, ma subisce la rimonta vincente di Offanengo

E' morto Andrea De Adamich, l’ex pilota di F1 campione dei motori in tv aveva 84 anni

E' morto Andrea De Adamich, l’ex pilota di F1 campione dei motori in tv aveva 84 anni

Dilettanti, il Crer premia chi sceglie la linea verde: premi fino a 6mila euro

Dilettanti, il Crer premia chi sceglie la linea verde: premi fino a 6mila euro