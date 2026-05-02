Modena, dal Club motori Messa in ricordo di piloti e meccanici

Il Club Motori di Modena, in occasione della Festa dei Lavoratori, ha organizzato la celebrazione di una messa nella parrocchia di Santa Caterina a Modena, in ricordo di piloti, meccanici, e in generale di tutti coloro che hanno legato la loro vita professionale al mondo dei motori, “lavoratori a servizio dello sviluppo di nuove tecnologie”. Una tradizione cominciata da don Sergio Mantovani, scomparso nel 2018, conosciuto tra gli appassionati anche come “don Ruspa”, che di Santa Caterina fu parroco. A celebrare il suo successore, don Carlo Bertacchi, insieme a don Alessandro Andreini, parroco di Panzano, luogo caro agli appassionati di motori per la presenza della collezione Righini. Al termine della messa, i partecipanti si sono spostati accanto al vicino monumento noto come “L’Ara dei Piloti”, dove è stata data la parola al pilota Sergio Campana, che ha letto una preghiera pensata per l’occasione. Antonio Ferraguti, presidente dalla Cooperativa Sociale Onlus “La Casa della Gioia e del Sole”, che a Modena gestisce l’omonima struttura che fornisce assistenza ad anziani, ha annunciato per il 2027, a cinquant’anni dall’inaugurazione, possibile proprio grazie all’impegno di don Sergio Mantovani, l’apertura di un museo di cimeli e memorabilia appartenuti al sacerdote, a testimonianza della grande amicizia che legava “Don Ruspa” a tanti personaggi del mondo dei motori. La giornata, molto partecipata, ha visto oltre alla presenza dei soci del Club Motori di Modena come Galliano Toschi, in rappresentanza del presidente Alessandro Rasponi, unico modenese presente al concomitante evento a Imola in memoria di Ayrton Senna, del consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli e della presidente del Panathlon Club Modena Maria Carafoli.