Modena, torna il Buk Festival il 9 e 10 maggio al Chiostro San Paolo

Torna Modena Buk Festival, con la 19esima edizione, il 9 e 10 maggio nel cuore della città: il Chiostro di San Paolo accoglierà la Piccola e Media editoria italiana sull'onda creativa della bibliodiversità, guardando ai temi della cura e inclusività, alla letteratura per giovani lettori e al cross-genre, le traiettorie narrative 'ibride' che attraverso i generi guidano nell'esplorazione delle nuove frontiere della scrittura.

I libri dei piccoli e medi editori declineranno questi percorsi con novità e anteprime, da sempre la caratteristica del festival promosso da ProgettArte, direzione artistica di Francesco Zarzana.

Il Premio Speciale Buk 2026 sarà conferito alla scrittrice Odette Copat, 'per la capacità di intrecciare l'esperienza personale e professionale legata al mondo della disabilità con una scrittura ironica e profonda, e per l'attività di sensibilizzazione che ha trasformato il vissuto personale in una risorsa collettiva per la comprensione delle neurodiversità'.

Il riconoscimento viene consegnato nell'anno di Modena Capitale Italiana del Volontariato.

Tra i protagonisti del cartellone il premio Campiello Junior Angelo Petrosino, l'ex giocatrice di volley Barbara Fontanesi, l'esperto di Dante Alberto Cristofari e Taylor Blackfyre, pseudonimo di un autore-cult delle nuove tendenze fra fantascienza, etica e filosofia. E ancora: Daniel di Schuler, Marta Gasparini, Alessandro Noseda, Alessandra Farinella, Ivana Sica, Mario Ventura, Isa Grassano, Giliola Colari, Gianluca Bota, Giuseppe Bonavina, Stefano Mazzacurati, Chiara Domeniconi, Marinella Brandinali, Antonio Scommegna, Daniele Marzeddu, Sara Codarin.

In un dialogo sull'Elogio della tracotanza, ultima prova d'autore del direttore de La Pressa Giuseppe Leonelli, sarà impegnato anche domenica mattina alle 11 il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, in veste di intervistatore.

