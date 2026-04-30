Maltratta padre e madre: Codice Rosso per un 29enne allontanato da casa

Allontanamento e divieto di avvicinamento alla casa famigliare e ai genitori conviventi. Queste le misure adottate con affetto immediato attraverso l'applicazione del Codice Rosso, nei confronti di un 29enne ritenuto responsabile di reiterati comportamenti vessatori. La misura restrittiva cautelare è stata eseguita dai Carabinieri di Campogalliano al termine di una srie di accertamenti che in un primo tempo avevano portato alla segnalazione dei comportamenti dell'uomo e, in un secondo momento, all'applicazione di provvedimenti restrittivi.





Nello scorso mese di marzo, infatti, i militari avevano già indagato il 29enne. Secondo quanto ricostruito negli ultimi due anni l'uomo avrebbe posto in essere condotte di maltrattamenti verbali e psicologici nei confronti del padre e della madre, mai precedentemente denunciate.





Nella serata del 29 aprile 2026, i Carabinieri della stessa Stazione hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa il 28 aprile 2026 dal GIP del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica, con cui è stata disposta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle persone offese, in relazione ai maltrattanti contestati.

'L’attività dell’Arma - sottolinea il Comando provinciale dei Carabinieri di Modena - ha consentito di interrompere una situazione familiare divenuta ormai insostenibile, garantendo tutela immediata alle vittime e assicurando il necessario supporto all’Autorità Giudiziaria.