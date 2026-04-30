Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Maltratta padre e madre: Codice Rosso per un 29enne allontanato da casa

Maltratta padre e madre: Codice Rosso per un 29enne allontanato da casa

I Carabinieri sono intervenuti a Campogalliano. I due anziani genitori

1 minuto di lettura

Allontanamento e divieto di avvicinamento alla casa famigliare e ai genitori conviventi. Queste le misure adottate con affetto immediato attraverso l'applicazione del Codice Rosso, nei confronti di un 29enne ritenuto responsabile di reiterati comportamenti vessatori. La misura restrittiva cautelare è stata eseguita dai Carabinieri di Campogalliano al termine di una srie di accertamenti che in un primo tempo avevano portato alla segnalazione dei comportamenti dell'uomo e, in un secondo momento, all'applicazione di provvedimenti restrittivi.


Nello scorso mese di marzo, infatti, i militari avevano già indagato il 29enne. Secondo quanto ricostruito negli ultimi due anni l'uomo avrebbe posto in essere condotte di maltrattamenti verbali e psicologici nei confronti del padre e della madre, mai precedentemente denunciate.


Nella serata del 29 aprile 2026, i Carabinieri della stessa Stazione hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa il 28 aprile 2026 dal GIP del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica, con cui è stata disposta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle persone offese, in relazione ai maltrattanti contestati.

'L’attività dell’Arma - sottolinea il Comando provinciale dei Carabinieri di Modena - ha consentito di interrompere una situazione familiare divenuta ormai insostenibile, garantendo tutela immediata alle vittime e assicurando il necessario supporto all’Autorità Giudiziaria.

 

 

 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, 20mila anziani non autosufficienti: rete dei servizi sotto pressione

Modena, 20mila anziani non autosufficienti: rete dei servizi sotto pressione

Soliera, maltrattamenti all'asilo: le due maestre patteggiano

Soliera, maltrattamenti all'asilo: le due maestre patteggiano

Campogalliano: l'occhio dell'Osservatorio Nazionale Amianto su un sito

Campogalliano: l'occhio dell'Osservatorio Nazionale Amianto su un sito

Si finge poliziotto e deruba una anziana: arrestato 19 enne

Si finge poliziotto e deruba una anziana: arrestato 19 enne

Spazio ADV dedicata a Figurati Modena
Articoli più Letti Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'

Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'

Modena, la Sacca perde un pezzo di storia: dopo 58 anni chiude la Giuliana

Modena, la Sacca perde un pezzo di storia: dopo 58 anni chiude la Giuliana

Clima e alluvioni, Tozzi punzecchia l'Emilia-Romagna: 'Fate come Francia e Germania'

Clima e alluvioni, Tozzi punzecchia l'Emilia-Romagna: 'Fate come Francia e Germania'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Osvaldo Oprandi, il terzo tempo della vita: quando una storia personale diventa storia di comunità

Osvaldo Oprandi, il terzo tempo della vita: quando una storia personale diventa storia di comunità

Ispettorato del lavoro, 700 interventi all'anno: 'Dopo Crans-Montana i controlli sui pubblici esercizi sono strutturali'

Ispettorato del lavoro, 700 interventi all'anno: 'Dopo Crans-Montana i controlli sui pubblici esercizi sono strutturali'

Modena, ubriaco e senza patente alla guida di un veicolo fermato dalla PL

Modena, ubriaco e senza patente alla guida di un veicolo fermato dalla PL

Modena, furto all'isola ecologica: dopo la denuncia la polizia locale sorprende 4 persone

Modena, furto all'isola ecologica: dopo la denuncia la polizia locale sorprende 4 persone