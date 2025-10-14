Vignola, la storia dei Raf Punk con il libro di Laura Carroli

Il Circolo Ribalta di Vignola ospita venerdì 17 ottobre alle 21 la presentazione di Schiavi nella città più libera del mondo. La storia dei Raf Punk, libro di Laura Carroli, batterista e cofondatrice della band bolognese che ha segnato l’immaginario DIY degli anni Ottanta, pubblicato da Agenzia X. L’incontro sarà moderato da Silvano Toscano. Nel volume Laura Carroli ricostruisce dall’interno l’epopea dei Raf Punk tra cantine, fanzine, autoproduzioni e collisioni con la politica militante, nel clima che porterà all’esplosione dei CCCP: «Dalle cantine di una Bologna in piena esplosione creativa, la storia di una band destinata a cambiare le regole della cultura popolare» (Agenzia X). Laura Carroli intreccia memoria personale e storia collettiva: dall’influenza di John Cage ad un viaggio in autostop al Reading Festival (con Patti Smith e Sham 69), fino ai live che erano insieme performance provocatorie e comizi insurrezionali. Il libro rimette al centro il punto di vista femminile nella scena punk italiana, fra repressioni e l’affermazione di nuove pratiche egualitarie di genere e classe.

Nel panorama storico, i Raf Punk attivano reti, etichette e immaginari che preparano il terreno al fenomeno CCCP e alla successiva centralità di Bologna nella controcultura.

Stefano Soranna

