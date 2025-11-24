Novi, i ragazzi delle scuole Gasparini mettono in scena la Battaglia di Rovereto

Nell’ambio della Rassegna teatrale Memoria breve, questa sera alle 21 alla Sala Tina Zuccoli di Rovereto, andrà in scena ‘La Battaglia’, il lavoro nasce da un laboratorio teatrale di e con Giuseppe Ciciriello e i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado R. Gasparini di Rovereto.

La Battaglia di Rovereto, evento storico della Resistenza, visto con gli occhi di chi vive il presente: una residenza artistica sul territorio e la realizzazione di una produzione teatrale originale e site specific che coinvolgerà direttamente gli studenti e le studentesse della scuola R. Gasparini, protagonisti di un laboratorio didattico/educativo con l’analisi storica fornita dagli esperti e attività di ricerca teatrale.

Giuseppe Ciciriello è attore di teatro e cinema, formatore e autore che porta avanti un progetto irriverente di teatro di narrazione legato all’esplorazione dell’individuo e della società, dei pregiudizi, delle paure e dei limiti umani. Con ironia e sarcasmo ma anche attenzione e riflessione, i suoi spettacoli ed i suoi soggetti (zingari, pirati, briganti) raccontano temi scottanti dalla legalità, al pregiudizio razziale fino al rapporto con la natura.