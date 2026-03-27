Caparezza lunedì all'Arena di Modena presenta la graphic novel Orbit Orbit

Proseguono gli appuntamenti della rassegna 'Incontri d'Autore' presso lo spazio culturale Arena di Modena. Lunedì 30 marzo, alle 17:30, il palco di viale Tassoni, 8 ospiterà uno dei protagonisti più eclettici e amati della scena culturale italiana: Caparezza, per la presentazione del fumetto 'Orbit Orbit'.

Michele Salvemini, in arte Caparezza, firma il suo debutto ufficiale come autore di fumetti in una prestigiosa collaborazione con Sergio Bonelli Editore. L'opera, che accompagna e completa l'omonimo album musicale, rappresenta un esperimento cross-mediale unico: ogni capitolo della graphic novel è pensato per essere fruito in parallelo all'ascolto dei brani del disco. Il volume si avvale del talento di grandi firme del fumetto italiano — tra cui Sergio Gerasi, Nicola Mari e Marco Nizzoli — e vede la copertina firmata da Matteo De Longis.

Il libro racconta l'odissea di un cosmonaufrago che attraversa la Pathosfera per raggiungere il mitico Pianeta delle Idee. Si tratta di un'opera onirica: il fumetto è descritto come un viaggio folle, scatenato e colorato, ma allo stesso tempo capace di toccare corde intime e personali.

Oltre alla sceneggiatura, il volume contiene una prefazione e due postfazioni scritte integralmente da Caparezza, offrendo una chiave di lettura profonda sul legame tra musica e disegno. La narrazione mette l'eroe di fronte a sfide simboliche e antagonisti come Darktar, metafora della negatività e del vuoto emotivo.

Gli incontri d'autore presso lo spazio culturale Arena di Modena (in viale Tassoni, 8) sono a ingresso libero e gratuito.