Mostra De Chirico a Modena, oltre 33mila visitatori in quattro mesi

Una lunga e paziente coda che si snoda davanti alle casse dell’ala nuova del Palazzo dei Musei di Modena. È questa l’immagine che ha segnato la giornata conclusiva di “Giorgio de Chirico. L’ultima Metafisica”, la mostra dedicata al padre della Metafisica terminata domenica 12 aprile e visitata, in poco più di quattro mesi di apertura, da 33.142 persone.

Curata da Elena Pontiggia e promossa dal Comune di Modena in collaborazione con Silvana Editoriale e la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, la mostra ha rappresentato un’occasione straordinaria per riscoprire l’ultima stagione creativa dell’artista, intensa e sorprendente, nella quale de Chirico torna ai suoi temi più celebri – i manichini, le Piazze d’Italia, gli enigmi sospesi tra sogno e memoria – reinventandoli con un linguaggio nuovo, più ironico e luminoso. Una cinquantina le opere del Maestro provenienti dalla Fondazione romana e allestite, dal 29 novembre 2025, nella sede espositiva modenese, tra cui capolavori come Ettore e Andromaca davanti a Troia (1968), L’astrologo (1970) e Sole sul cavalletto (1973).

'Questo grande successo di pubblico non è inaspettato e dimostra che le proposte di qualità sono vincenti – ha commentato il sindaco Massimo Mezzetti - In questo caso la mostra che ci lasciamo alle spalle è stata curata da una professionista di fama internazionale come Elena Pontiggia che ha dato un prezioso tocco al progetto.

Tutto questo ci fa già capire cosa possa diventare nel futuro questa parte di Modena. Una delle porte di accesso al centro cittadino e grande hub culturale con tutto quello che sorgerà nell'ex ospedale Sant'Agostino che già quest'anno vedrà le prime aperture. Lavoriamo per una cultura che rimanga accessibile per tutti e, allo stesso tempo, sia di richiamo per residenti e turisti nel segno di proposte altamente qualificanti”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi: “La mostra di De Chirico chiude con numeri importanti, a conferma della bontà della scelta fatta. L'ala nuova del Palazzo dei Musei si sta caratterizzando come uno spazio in grado di ospitare importanti momenti espositivi'. 'Vogliamo continuare su questo percorso, posizionando Modena come meta di un turismo culturale di qualità - ha aggiunto - e con questo obiettivo stiamo già lavorando alle prossime mostre che presto annunceremo e che contribuiranno a rafforzare l'identità della città che vede la cultura come elemento identitario”.

“La straordinaria risposta del pubblico alla mostra ‘Giorgio de Chirico.

L’ultima Metafisica’ è per Silvana Editoriale motivo di grande soddisfazione e orgoglio – ha commentato il direttore generale di Silvana Editoriale, Michele Pizzi - Questo progetto ha dato vita a una collaborazione significativa con il Comune di Modena, rivelatasi fin da subito proficua e stimolante. Il successo dell’esposizione conferma l’attualità dell’opera di de Chirico e rafforza il nostro impegno nella promozione dell’arte e della cultura. Ringraziamo la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, la curatrice Elena Pontiggia e tutti i partner coinvolti per il fondamentale contributo. Ci auguriamo che il nuovo spazio del Palazzo dei Musei si affermi sempre più come punto di riferimento culturale per Modena e il suo territorio”.