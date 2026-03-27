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Modena, domani in piazza Grande risuonano le canzoni di Gino Paoli

Modena, domani in piazza Grande risuonano le canzoni di Gino Paoli

Ad occuparsi della sonorizzazione sarà la società Santimone srl per un importo pari a 1098 euro Iva compresa

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Da 'La gatta' a 'Sapore di sale', da 'Una lunga storia d'amore' a 'Che cosa c'è' passando per 'Senza fine' e, ovviamente, 'Il cielo in una stanza'. In piazza Grande domani, sabato 28 marzo, risuoneranno i più grandi e amati successi di Gino Paoli. Il grande artista è scomparso lo scorso martedì all'età di 92 anni, e con questa iniziativa il Comune intende attribuire un omaggio e un segno di grande affetto a un cantautore“immenso che ha lasciato una traccia indelebile nella musica italiana ed era molto legato a Modena” come ha ricordato nel suo messaggio di cordoglio il sindaco Massimo Mezzetti.

Le note indimenticabili e trasversali alle generazioni dei suoi brani si ascolteranno dalle 10 alle 18 nel cuore della città, al centro del sito Unesco, e saranno apprezzate da cittadini e turisti per un abbraccio corale a tutti i familiari e agli amici di Paoli, a partire dalla moglie Paola Penzo, originaria di Modena e fautrice del legame profondo del cantautore con la città della Ghirlandina.

Ad occuparsi della sonorizzazione sarà la società Santimone srl per un importo pari a 1098 euro Iva compresa.

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