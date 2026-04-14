Vignola, concerto di Andrea Chimenti in occasione dei 40 anni di carriera

Sabato 18 aprile il Circolo Ribalta ospita Andrea Chimenti, protagonista di una nuova tappa del tour “Del mio cuore in fondo”, progetto che celebra i suoi 40 anni di carriera. Inizio concerto ore 21, con la partecipazione di Francesco Cappiotti e opening act affidato a STREA. Il tour accompagna l’uscita dell’album “Del mio cuore in fondo – Collection Vol. 1” (Vrec Music Label), una raccolta di brani storici riarrangiati in chiave contemporanea. Il progetto ripercorre l’intera carriera dell’artista, dagli esordi con i Moda fino alle produzioni più recenti, con la partecipazione di ospiti come Gianni Maroccolo e Mauro Ermanno Giovanardi. Accanto a Chimenti, Francesco Cappiotti firma produzione e arrangiamenti, confermandosi figura di riferimento della scena indipendente. In apertura, STREA propone un set che fonde art-rock, pop e atmosfere progressive, consolidando il suo percorso emergente.

Stefano Soranna