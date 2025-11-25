A Concordia la storia di Pà: mostra fotografica di Francesco Pullè

Sabato 29 novembre alle 17 presso Fotostudio Immagini di piazza della Repubblica a Concordia, verrà inaugurata la mostra fotografica 'La storia di Pà - Un treno, la bicicletta, il lavoro' di Francesco Pullè.
Si tratta di una serie di fotografie di Franesco Pullè che vogliono sensibilizzare rispetto al tema dell’immigrazione. La mostra in 10 immagini vuole raccontare la storia di Pà: un ragazzo di trent’anni, come apparentemente ce ne sono tanti, che viene dal Senegal, ha un lavoro fisso, una casa, una bicicletta...
L’opportunità nasce grazie al gruppo di imprenditori e professionisti della Bassa “Eravamo 4 amici al bar” che ha permesso di dare vita a questo progetto fotografico.
Alcune delle immagini sono state oltretutto selezionate nel concorso fotografico internazionale organizzato da Nexus Emilia Romagna: “Il mosaico delle migrazioni”, una performance collettiva frutto di tante voci, immagini e storie che si intrecciano senza confini, così come la migrazione stessa.
La mostra è visitabile fino al 10 gennaio.