Guida Michelin 2026, Bottura sale ancora: prima stella Michelin per il Cavallino di Maranello

Osteria Francescana mantiene le Tre Stelle, Al Gatto Verde si riconferma con una Stella. Confermata anche la Stella a Luca Marchini dell'Erba del Re

Questa mattina, al Teatro Regio di Parma, si è svolta la 71esima edizione della Guida Michelin Italia. Ancora protagonista assoluto lo chef modenese Massimo Bottura.

Il ristorante Cavallino di Maranello, sotto la guida degli chef Riccardo Forapani e Virginia Cattaneo, ha conquistato la sua prima Stella Rossa. A seguire, le conferme per gli altri ristoranti: Osteria Francescana mantiene le Tre Stelle e la Stella Verde, Al Gatto Verde si riconferma con Stella Verde e Stella Rossa, mentre Gucci Osteria Firenze e ristorante Oro conservano la loro Stella Rossa.

'Orgogliosi di celebrare questi traguardi che rappresentano l'impegno quotidiano di ogni membro dei team della Francescana Family' - si legge in una nota.

Intanto on Italia salgono a 15 i ristoranti premiati con tre stelle Michelin. Si aggiunge il Rei Natura by Michelangelo Mammoliti a Serralunga d'Alba (Cuneo) ai 14 già riconosciuti nell'edizione dello scorso anno. I tristellati della guida Michelin Italia 2026 sono Villa Crespi, Piazza Duomo, Da Vittorio, Le Calandre, Dal Pescatore, Osteria Francescana, Enoteca Pinchiorri, La Pergola, Reale, Uliassi, Enrico Bartolini al Mudec, Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Quattro Passi e Casa Perbellini ai 12 Apostoli.

Per Modena confermata anche una stella Michelin per L'erba del Re di Luca Marchini.

Articoli più Letti

Musica Sacra: il Requiem di Mozart alla chiesa del Voto

'Grazie Islam': a Modena Franco Cardini presenta il suo libro

Mozart alla Chiesa del Voto, tre appuntamenti di Modena Musica Sacra nel cuore del Requiem

Articoli Recenti

Modena, al Teatro Michelangelo venerdì arriva Arianna Porcelli Safonov

Zocca, al via la nuova Scuola di Teatro Vasco Rossi

Vignola, appuntamento con il Ribalta Experimental Film Festival

