'Grazie Islam': a Modena Franco Cardini presenta il suo libro
Alla presenza dell'autore stesso, del giornalista Davide Piccardo e Fabio De Maio
'L'islamofobia é stata l'asse portante della strategia americana della 'guerra al terrore', messa in pratica all'indomani dell'11 settembre 2001. La propaganda islamofoba ha pesato moltissimo nell'orientare le opinioni pubbliche occidentali ad accettare come necessarie le guerre in Afghanistan, in Iraq, in Libia, in Yemen per poi arrivare al Libano, all'Iran e all'Olocausto di Gaza, mentre l'asse Usa-Gb-Israele creava anche gli eserciti 'radicali islamici', da utilizzare nelle guerre di destabilizzazione, come in Siria. Questa propaganda a senso unico non tiene volutamente conto dei legami storici tra la cultura islamica e quella europea, il professor Cardini ha dato un contributo importante alla conoscenza della materia con questo libro' - spiega il circolo identitario.
'L’Islam ci appartiene. Ha le nostre stesse profonde radici: la cultura ellenistico-mediterranea e il monoteismo abramitico; i suoi profeti sono i medesimi dell’ebraismo e del cristianesimo. La sua scienza e la sua filosofia, certo originali, restano impensabili senza le nostre. L’Islam è l’Occidente dell’Oriente.
